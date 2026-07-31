عيادات نقالة تنتشر

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وتأتي هذه العيادات وسط دمار كبير طال المنشآت الصحية في الجنوب، من مستشفيات، ومستوصفات، وغيرها.وحسب المصادر، فإنّ هذه العيادات المموّلة من قبل جهات دعم دولية غطّت نقصًا كبيرا لناحية علاج ، وتأمين الدعم الدوري، بالاضافة إلى الحصول على الاستشارة الطبية المجانية.وأشارت المصادر إلى أنّ هذه العيادات تتنقل أيضا بين مراكز النزوح التي لا يزال النازحون فيها، وتقدّم خدمات مجانية دورية.