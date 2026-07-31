عيادات نقالة تنتشر

قالت مصادر ميدانية لـ"لبنان24" إنّه وسط الحرب والدمار باتت لافتة العيادات الميدانية المتنقلة في عدد من مناطق الجنوب.
وتأتي هذه العيادات وسط دمار كبير طال المنشآت الصحية في الجنوب، من مستشفيات، ومستوصفات، وغيرها.
وحسب المصادر، فإنّ هذه العيادات المموّلة من قبل جهات دعم دولية غطّت نقصًا كبيرا لناحية علاج النازحين
، وتأمين الدعم الدوري، بالاضافة إلى الحصول على الاستشارة الطبية المجانية.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذه العيادات تتنقل أيضا بين مراكز النزوح التي لا يزال النازحون فيها، وتقدّم خدمات مجانية دورية.