تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حماية لبنان".. مقاربة ثالثة بين المحاور المتنازعة

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
31-07-2026 | 04:00
A-
A+
حماية لبنان.. مقاربة ثالثة بين المحاور المتنازعة
حماية لبنان.. مقاربة ثالثة بين المحاور المتنازعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لم يكن لقاء "حماية لبنان" الذي انعقد في فندق "فينيسيا" مجرد مناسبة لإطلاق وثيقة وطنية، بل جاء تتويجاً لمسار حوار بدأه "التيار الوطني الحر"قبل أشهر، انطلاقاً من قناعته بأن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تستدعي بناء مساحة مشتركة بين القوى السياسية حول ثوابت الدولة والسيادة والاستقرار، بعيداً من الانقسامات التقليدية.

وبحسب المعطيات، لم يحصر التيار مشاوراته بالقوى التي شاركت في اللقاء، بل وسّع اتصالاته لتشمل مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين، في محاولة لإضفاء طابع وطني جامع على الوثيقة. إلا أن حزب "القوات اللبنانية" بقي خارج هذا المسار، بعدما طلب التيار موعداً مع قيادته لعرض الورقة ومناقشتها، من دون أن يلقى تجاوباً، ما أبقى قنوات التواصل مقفلة.

أما غياب "حزب الله"، فلم يكن نتيجة قطيعة سياسية، إذ شهدت فترة الحرب سلسلة لقاءات بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعدد من نواب الحزب، طُرحت خلالها أفكار الوثيقة ونوقشت بنودها. وتشير المعلومات إلى أن عدم توجيه دعوة رسمية للحزب جاء تفادياً لتحويل بند حصرية السلاح إلى محور سجال قد يعرقل صدور الوثيقة أو يضع الحزب في موقع حرج، ففُضّل إبقاء النقاش في إطاره السياسي.

في المقابل، لعب الحزب التقدمي الاشتراكي دوراً في النقاشات التي سبقت صياغة الوثيقة، وقدم ملاحظات ساهمت في بلورة عدد من بنودها، لكنه حسم في الساعات الأخيرة قراره بعدم المشاركة، مفضلاً عدم الظهور في موقع المنحاز إلى أي محور، بانتظار اتضاح مسار إعادة التموضع السياسي، علماً أن اللقاء يمكن وصفه، بحسب المتابعين، بأنه لقاء للقوى المعتدلة أو الوسطية، وليس محسوباً على ما يُعرف بمحور الممانعة أو بمحور المعارضة.

ورغم تفاوت الحضور، يؤكد منظمو اللقاء أن الهدف لم يكن تأسيس اصطفاف جديد أو جبهة في مواجهة أي طرف، بل توفير مساحة حوار بين قوى سياسية مختلفة حول مجموعة من الثوابت، أبرزها مرجعية الدولة، ورفض الاحتلال الإسرائيلي، والتمسك باتفاق الطائف، والدعوة إلى استراتيجية امن وطني تُناقش داخل المؤسسات الدستورية.

وعكست الكلمات التي أُلقيت خلال اللقاء هذا التقاطع، رغم استمرار التباينات في مقاربة ملفات أساسية، ولا سيما قضية السلاح، والعلاقة مع المجتمع الدولي، وآليات تطبيق اتفاق الطائف. إلا أن المشاركين أجمعوا على أولوية تعزيز دور الدولة والجيش، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومعالجة القضايا الخلافية عبر الحوار والمؤسسات.

ولعل أبرز ما ميّز الوثيقة محاولتها التوفيق بين أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ مرجعية الدولة وحصرية قرارها في الأمن والدفاع، انطلاقاً من اعتبار أن الدولة القوية تشكل الإطار الجامع لأي استراتيجية امن وطني يتوافق عليها اللبنانيون.

كما تجنبت الوثيقة اللغة التصادمية ومنطق التخوين، وقدمت نفسها أرضية مفتوحة للنقاش، مؤكدة رفض التقسيم والتوطين والأمن الذاتي، والدعوة إلى الحوار، واحترام الدستور، وإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين، في ظل اعتبار الانقسام الداخلي أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد.

سياسياً، حمل اللقاء أكثر من رسالة أراد التيار الوطني الحر إيصالها، أبرزها تأكيد قدرته على جمع قوى متباعدة حول طاولة واحدة، وإعادة تقديم نفسه منصةً للحوار الوطني، والتشديد على أن مستقبل لبنان لا يُختزل بملف السلاح، بل يشمل أيضاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والإصلاح، والنهوض الاقتصادي، وإعادة بناء المؤسسات، وحماية السلم الأهلي.

وفي ظل الانقسام العمودي بين محور مؤيد لإيران وآخر يدعو إلى التموضع غرباً، حاول لقاء "حماية لبنان" تقديم مقاربة تنطلق من الدولة اللبنانية بعيداً من منطق المحاور. ومن هنا برز اختلافه عن لقاء معراب في آذار الماضي، الذي طرح خيارات تصعيدية، من بينها الدعوة إلى وضع لبنان تحت الفصل السابع، وإمكان الاستعانة بقوات دولية لتنفيذ حصرية السلاح، فيما شددت وثيقة "حماية لبنان" على أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار ومن خلال المؤسسات الدستورية، رافضة تدويل الأزمة أو إسناد القرار اللبناني إلى أي جهة خارجية.

ويبقى نجاح الوثيقة مرهوناً بقدرتها على التحول من إعلان مبادئ إلى إطار حوار وطني أوسع يضم القوى التي غابت عن لقاء "فينيسيا"، لأن أي مقاربة لملفات بحجم الاستراتيجية الدفاعية ومستقبل الدولة لن تحقق نتائج عملية من دون مشاركة مختلف القوى الأساسية في البلاد.

 

Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
"تسريبات خاطئة" ومقاربة سعودية مختلفة
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية ثالثة تستهدف النبطية الفوقا
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية ثالثة تستهدف بلدة أنصارية
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدود اللبنانية- السورية مضبوطة والتهريب "ثلاثي المحاور"
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

جبران باسيل

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المعارضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-07-31
Lebanon24
04:58 | 2026-07-31
Lebanon24
04:54 | 2026-07-31
Lebanon24
04:51 | 2026-07-31
Lebanon24
04:48 | 2026-07-31
Lebanon24
04:46 | 2026-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24