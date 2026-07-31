تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عينُ "حزب الله" على دولة بعيدة.. ليست إيران وهذه قصتها

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-07-2026 | 14:00
A-
A+

عينُ حزب الله على دولة بعيدة.. ليست إيران وهذه قصتها
عينُ حزب الله على دولة بعيدة.. ليست إيران وهذه قصتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) تقريراً جديداً تناول فيه الآليات التي تعتمدها إيران و"حزب الله" للالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية، مشيراً إلى أن العملات المشفّرة أصبحت جزءاً أساسياً من البنية المالية التي يستخدمها الطرفان لنقل الأموال وإخفاء مساراتها، إلى جانب شبكات تهريب النفط والذهب والشركات الوهمية.
Advertisement

ووفق التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، لعبت فنزويلا دوراً محورياً في هذه المنظومة، إذ شكّلت منصة لتوليد الإيرادات عبر قطاع الذهب وتحويلها إلى أصول رقمية، فيما طوّرت طهران مسارات موازية لتحويل عائدات النفط الخاضع للعقوبات إلى عملات مشفّرة، بما يعزز قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية وشبكة حلفائها.

ويشير التقرير إلى أن إيران طوّرت، على مدى عقود، منظومة متكاملة للالتفاف على العقوبات، تشمل شركات واجهة، وأنظمة مالية موازية، وتهريب النفط، والمعاملات القائمة على الذهب، قبل أن تضيف العملات المشفّرة كأداة رئيسية لنقل الأموال بعيداً من النظام المصرفي التقليدي.

وأوضح التقرير أنَّ "حزب الله" لم يعد يعتمد فقط على التمويل الإيراني المباشر، بل وسّع مصادر دخله عبر شبكات مالية في أميركا اللاتينية وغرب إفريقيا ترتبط في كثير من الأحيان بالتجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة.

ووفق التقرير، تمثل فنزويلا إحدى أهم ساحات التعاون بين إيران و"حزب الله"، إذ وفرت، خلال عهدي هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو، بيئة مناسبة لتوسيع النفوذ الاقتصادي والمالي الإيراني، ولا سيما في قطاع الذهب.

أيضاً، يذكر التقرير أن شخصيات مرتبطة بالحكومة الفنزويلية، بينها نائب الرئيس السابق طارق العيسمي والدبلوماسي غازي نصر الدين، ارتبطت بشبكات داعمة لـ"حزب الله"، فيما ساعدت البنية اللوجستية في البلاد على تسهيل حركة هذه الشبكات.

ويشرح التقرير أن الأموال الناتجة من استخراج الذهب في فنزويلا تُنقل عبر شركات ووسطاء إلى دول أخرى، قبل تحويل جزء كبير من عائداتها إلى عملات رقمية مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم" و"تيثر" (USDT)، ولا سيما عبر شبكة "ترون"، التي تتميز بسرعة التحويل وانخفاض تكلفتها.

وبعد ذلك، تُحوَّل الأموال عبر محافظ إلكترونية متعددة لإخفاء مسارها، قبل وصولها إلى شبكات مرتبطة بـ"حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني، وصولاً إلى تمويل شراء الأسلحة والأنشطة العسكرية واللوجستية.

ويتناول التقرير مساراً موازياً يتعلق بعائدات النفط الإيراني، إذ يوضح أن طهران تعتمد على أساليب مختلفة لإخفاء منشأ النفط، من بينها نقل الشحنات بين السفن، وتعطيل أنظمة التتبع، واستخدام شركات واجهة ووثائق مزورة. وبعد بيع النفط، تُحوَّل العائدات عبر شبكة من الوسطاء إلى عملات مشفّرة، في عملية تشارك فيها شخصيات فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، قبل إعادة ضخ الأموال داخل الشبكات المالية المرتبطة بإيران و"حزب الله".

ويخلص التقرير إلى أن العملات المشفّرة لم تعد مجرد وسيلة لجمع الأموال، بل أصبحت جزءاً محورياً من البنية المالية الإيرانية، إذ تتيح نقل الأموال عبر الحدود بعيداً من الرقابة التقليدية.

كذلك، يرى أن الحد من هذه الأنشطة لا يتطلب فرض عقوبات جديدة بقدر ما يستوجب تشديد تنفيذ العقوبات القائمة، واستهداف الوسطاء وشركات الواجهة، وتعطيل شبكات تحويل الذهب والنفط إلى أصول رقمية، مؤكداً أن فعالية العقوبات مستقبلاً ستتوقف على قدرة الدول على تفكيك البنية المالية التي تتيح لإيران ووكلائها الالتفاف على القيود الدولية.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ليست في لبنان.. حرب بين "حزب الله" وإسرائيل بعيداً عن آسيا
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: "حزب الله" يقدم التنازلات بتوجيهات إيران وليس لصالح لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع تعليقاً على أنّ "الدولة تتخذ قرارات أحاديّة": "هيك لازم تعمل" فليس "حزب الله" من يقرّر ما يجب أن تفعله الدولة
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يمول "حزب الله" نفسه؟ القصة في تقرير أميركي
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:15:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

نائب الرئيس

الإسرائيلي

الإيرانية

الدول على

دبلوماسي

الإيراني

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-07-31
Lebanon24
16:30 | 2026-07-31
Lebanon24
15:00 | 2026-07-31
Lebanon24
14:28 | 2026-07-31
Lebanon24
14:16 | 2026-07-31
Lebanon24
14:05 | 2026-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24