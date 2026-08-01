البعريني: لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانقسامات

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أكد النّائب ، أن "صوت التصعيد بات اليوم أعلى من كل نداءات والتعقّل"، معربًا عن بالغ قلقه من "التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما قد تجرّه من تداعيات خطيرة على والمنطقة بأسرها".وقال البعريني خلال سلسلة لقاءات عقدها في : "للأسف، الكلام ما عاد ينفع، ولن نضحك على الناس بطروحات وخطابات لا تُغيّر من الواقع شيئًا. الأجواء سوداوية، والآتي صعب، وكل ما يمكن أن نقوله اليوم حمى الله لبنان وشعبه، والمنطقة كلها، من التصعيد الذي يلوح في الأفق وتتسارع وتيرته".وفي الشأن الداخلي، شدد البعريني على أن "المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات المسؤولية الوطنية"، داعيًا إلى "تحصين الساحة الداخلية في مواجهة التحديات المتزايدة، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانقسامات أو الفتن، في وقت تتزايد فيه المخاطر الإقليمية"، ومؤكدا أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار يبدأ بالاحتكام إلى القانون، وترسيخ ثقافة الحوار، ونبذ كل ما من شأنه إشعال التوترات بين أبناء الوطن الواحد".وتطرّق إلى ما شهدته منطقتا فنيدق وعكار العتيقة، قائلاً: "السلاح المتفلّت مقتلة للجميع، ولا تأتي منه إلا والمصائب. المطلوب اليوم الوعي، الوحدة الداخلية، التبصّر، وعدم الانجرار خلف ردات الفعل والاستفزاز، فما يحصل من حولنا يجب أن نواجهه بتلاحم داخلي، لا بمزيد من التشظّي والانقسام".وأكد أن "حماية المجتمع مسؤولية مشتركة، والاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها يبقى السبيل الوحيد لصون الأمن والسلم الأهلي".