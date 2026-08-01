تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عز الدين: مواقف الرئيس بري تشكل نواة لخارطة طريق وطنية للخروج من الأزمة

Lebanon 24
01-08-2026 | 12:32
A-
A+
عز الدين: مواقف الرئيس بري تشكل نواة لخارطة طريق وطنية للخروج من الأزمة
عز الدين: مواقف الرئيس بري تشكل نواة لخارطة طريق وطنية للخروج من الأزمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين، أن المواقف التي يعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري إزاء التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان، وفي مقدّمها الحرب الإسرائيلية، يمكن أن تشكّل نواة لخارطة طريق وطنية للخروج من الأزمة".
Advertisement



واعتبرت  خلال رعايتها لحفل توقيع كتاب مايا حمزة "شعلة الوعي... من الألم إلى القوة الداخلية نحو الحرية والنضج"، أن "لبنان يمر بمرحلة استثنائية ترتقي في جوانب كثيرة إلى مستوى التهديد الوجودي"، داعية إلى "مقاربة وطنية تقوم على الوعي السياسي والتاريخي والوطني، بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته".



وقالت: "لسنا ضد مبدأ التفاوض، وبالطبع لسنا ضد الدبلوماسية، بل نحن مع الدبلوماسية المجدية التي تستند إلى عناصر القوة، وتحفظ الحقوق، وتصون الكرامة الوطنية". 



ودعت الدولة اللبنانية إلى "اعتماد الإجراءات الكفيلة بوقف كل أشكال العدوان"، مشددة على ان "الوقائع على الأرض تؤكد أن الدولة لا تستطيع الاستمرار بالآليات نفسها وانتظار نتائج مختلفة"، ومضيفة "ان لبنان يمكنه بالحد الادنى أن يربط استمرار المفاوضات بالتزام العدو التزامًا فعليًا بوقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، ووقف التدمير والتجريف الذي يمعن به العدو خلال هذه المرحلة". 



وشددت على أن "ما يحتاجه لبنان اليوم هو قراءة دقيقة للواقع، وفهم جذور الأزمة وسياقاتها التاريخية، وتحديد الوجهة الوطنية التي تتيح تخطي الأزمة بأقل الخسائر".



واعتبرت أن "العدوان الإسرائيلي المستمر ينطبق عليه توصيف جرائم حرب تصل الى مستوى الابادة البشرية اضافة إلى جرائم إبادة عمرانية وبيئية وثقافية تستهدف الأرض والذاكرة والهوية، وصولًا إلى تدمير المقابر وتجريفها"، مؤكدة أن "هذا الواقع لا يمكن فصله عن المشروع الصهيوني وأطماعه التاريخية في لبنان"، وأن "تجاهل هذه الحقائق يؤدي إلى تشخيص ناقص للأزمة، وبالتالي إلى خيارات وقرارات سياسية غير مكتملة".



وأكدت أن "تحميل الضحية مسؤولية ما يجري، أو الاكتفاء بالنظر إلى النتائج وإغفال الأسباب، لا يؤدي إلا إلى زيادة الأكلاف التي يدفعها لبنان واللبنانيون".



ودعت عز الدين إلى "تعزيز الصمود، وترسيخ الوحدة الوطنية والتكافل والسلم الأهلي، ورفض كل ما يمس النسيج اللبناني"، معتبرة أن "قوة الداخل ووحدة المجتمع تشكلان الركيزة الأساسية لمواجهة الأخطار".



ولفتت إلى أن "قضية صناعة الوعي، التي يتناولها كتاب مايا حمزة، تُعد من أهم قضايا المرحلة، لأن الوعي هو الشرط الأساسي للصمود وصناعة المستقبل، سواء على المستوى الفردي أو الوطني". وأكدت أن "الإنتاج الفكري والثقافي في ظل الحرب يمثل فعلًا من أفعال المقاومة"، مشددة على أن "المجتمع الذي يكتب ويقرأ ويفكر هو مجتمع يرفض الهزيمة".



وختمت عز الدين بالتأكيد على أن "اللبنانيين، رغم صعوبة المرحلة، سيواصلون إنتاج الفكر والثقافة والمعرفة، وهذا الكتاب يشكل جزءًا من المقاومة الثقافية التي تحافظ على الوعي والأمل والحياة في لبنان".
مواضيع ذات صلة
الفوعاني: مواقف الرئيس بري خريطة طريق وطنية والدولة مقصرة في إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 23:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة: لوضع خارطة طريق وطنية نلتزم بالعمل عليها عبر مسارات ثلاثة متوازية
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 23:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الوطنية لإدارة غزة: نرحب بما أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وفتح مسار نحو الشروع بتنفيذها
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 23:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تحوّل في الموقف الاميركي رسم خارطة الطريق والضغوط تفكّ عقدة الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 23:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

المستقبل

دبلوماسي

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-08-01
Lebanon24
15:19 | 2026-08-01
Lebanon24
15:14 | 2026-08-01
Lebanon24
15:11 | 2026-08-01
Lebanon24
15:00 | 2026-08-01
Lebanon24
14:30 | 2026-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24