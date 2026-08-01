ترقّب لبناني لتطورات الحرب في المنطقة.. وتراجع التفاؤل بجولة مفاوضات روما

أفادت تقارير أميركية بأن الرئيس دونالد ترمب أمر وزارة الحرب "البنتاغون" بالاستعداد لمواصلة الضربات على إيران، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة، وأن الضغط العسكري بات الخيار الأكثر فاعلية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات.

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ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر متعددة أن وإسرائيل تستعدان لتنفيذ حملة مشتركة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران، مع احتمال بدء الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في الوقت نفسه، أصدرت السفارات الأميركية في عدد من عواصم المواطنين من "تصعيد غير متوقع" في الحرب، وحثّتهم على الاستعداد للمغادرة.

بدوره، قال الإيراني عباس عراقجي إن أي "عدوان" ⁠من ‌الولايات ‌المتحدة وإسرائيل سيُقابل "برد حاسم ⁠ومتناسب".

في المقابل، يترقب التطورات الدراماتيكية المحتملة في المنطقة وعينه على جولة جديدة من المفاوضات مع اسرائيل برعاية اميركية بين 4 و6 آب الجاري، وسط شعور متنامي بانسداد الافق مع تصعيد اسرائيلي كبير جنوباً يؤكد ان تفاوض بالنار، وهي تسعى الى تحقيق مكاسب ميدانية قبل كل جولة مفاوضات.

وقد تم توسيع المشاركة في المفاوضات لجهة عدد أعضاء كل وفد، لتشمل أسماء لم يسبق أن شاركت في الجولات السابقة. ويتوقع أن الوفد الأميركي الاكبر عددا يحيث يشمل ممثلين عن الأميركية، ومكتب شؤون الشرق الأدنى، ومكتب الاستجابة الإنسانية، وستكون هناك مشاركة من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع.

كذلك، فإن الوفد اللبناني جرى تطعيمُه بأكثر من خبير في المجالات القانونية والاقتصادية، وهم من الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية.

وسيتمسك الوفد اللبناني بتوسيع المناطق النموذجية وشمولها اراض تحتلها اسرائيل يجب ان تنسحب منها لينتشر فيها الجيش.



وأشار مصدر سياسي متابع لـ"نداء الوطن" إلى أن أبرز المحاور ستكون تحديد المنطقة التجريبية الثانية التي سيدخلها الجيش اللبناني، كما أن الخروقات المتتالية للهدنة الهشة، ولا سيما عمليات الهدم والتفجير ستحضر على طاولة اجتماعات روما، فيما يتوقع أن يثير الجانب انتهاك " " لاتفاق التهدئة، ليسلّط الضوء على أن "الحزب" لا يزال يشكل مصدر تهديد بالنسبة له.

وبحسب المصدر نفسه، لا يزال الوفد اللبناني يتمسك بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، كعنصر أساسي لإنجاح المحادثات، فيما تصرّ واشنطن على وصول هذه المفاوضات إلى نهاية تضمن الأمن والاستقرار لكلّ من لبنان وإسرائيل، ولهذا لا تزال تدعم استمرارها بغض النظر عن المسار الإيراني سواء سلك طريقه نحو التصعيد أو التهدئة.

واكد مصدر رسمي لـ"الديار" امس ان الوفد اللبناني سيؤكد كما في كل مرة على تثبيت وقف النار، وان اول شيء سيشدد عليه هذه المرة وقف حملة التدمير والتجريف واحراق المنازل التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في الجنوب والتي تشكل مخالفة صريحة للاتفاق الاطاري.

وقال المصدر ان هذا الموضوع هو على رأس ما سيطرحه الوفد اللبناني الذي سيكون متشددا حياله، وانه يجب ان تتوقف هذه الممارسات الاسرائيلية فورا.

وفي ضوء ما سيحصل حول هذا الموضوع يمكن الانتقال الى الموضوع الاخر اي المناطق النموذجية او ما يعرف بالانسحابات التجريبية.

واوضح المصدر الرسمي للديار ان الوفد سيطرح الانتقال الى المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي لتشمل بلدات وقرى محتلة، لا سيما ان المرحلة الاولى لم تشمل قرية واحدة محتلة.

ولفت الى ان المرحلة الاولى في زوطر الغربية اخذت وقتا طويلا خلافا لما اتفق عليه بسبب المماطلة الاسرائيلية وتأخير موافقتها على البدء بانتشار الجيش اللبناني في القرية.

واوضح ان لبنان قبل بان تقتصر المرحلة الاولى على هذه القرية، وهي خطوة خجولة، لتكون نموذجا للانسحاب التجريبي من اجل الانتقال الى المرحلة الثانية التي يفترض ان تشمل بعض البلدات والقرى المحتلة.

وردا على سؤال حول هذه المناطق قال المصدر هناك عدة أفكار وأسماء مطروحة منها : بنت جبيل، الخيام، زوطر الشرقية، ومنطقة علي الطاهر لان القبول بان تكون جزءا من المنطقة النموذجية يشكل اختبارا للنوايا الاسرائيلية لا سيما في ضوء ما تسرب مؤخرا اكثر من مرة عن محاولة ونية الجيش الاسرائيلي مهاجمة هذه المنطقة.

وردا على سؤال قال المصدر ان هناك مناطق عديدة محتلة يمكن اختيار بعضها للمرحلة الثانية، ويأمل لبنان بان تتوسع مناطق الانسحاب التجريبي بوتيرة جيدة، مع ان الجيش اللبناني مستعد للانتشار في هذه المناطق وممارسة مسؤولياته الكاملة عن امنها.

واوضح المصدر انه بعد البحث بالمرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي، سينتقل النقاش حول برمجة الانسحابات الاسرائيلية ضمن جدول زمني واضح ومحدد وان لا تكون المراحل متباعدة.

وقال المصدر ان لبنان لم يتبلغ باي شيء حول ما سيثيره المفاوض الاسرائيلي، لكنه ابلغ من جانبه ان الاجراءات الامنية والانسحابات هي الأساس في الموقف اللبناني الراهن.

وختم المصدر الرسمي لـ "الديار" ان اهمية جولة المفاوضات السابعة في روما بعد غد الثلثاء انها تأتي بعد القمة الاميركية بين الرئيسين عون وترامب، وما اتفق خلالها، وما تخللهل من وعود اميركية.

واضاف ان هذه الجولة ستكون بمثابة استكشاف لحجم وتأثير الموقف الاميركي على الاسرائيلي في العديد من المسائل المتعلقة بالاتفاق الاطاري.