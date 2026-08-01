تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلاف بين البلديات والمالية على مشاعات جبل لبنان و "الشورى" يوقف التنفيذ

Lebanon 24
01-08-2026 | 23:45
A-
A+
خلاف بين البلديات والمالية على مشاعات جبل لبنان و الشورى يوقف التنفيذ
خلاف بين البلديات والمالية على مشاعات جبل لبنان و الشورى يوقف التنفيذ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استكمالاً لما أوردهُ "لبنان24" أمس بشأن المشاعات، 
Advertisement
 
كتبت "النهار": القانون والأعراف.. عاملان يتداخلان في ملف مشاعات جبل لبنان الذي تراكمت فيه لسنوات الاجتهادات الإدارية والقانونية المتباينة. بات هذا الملف واحداً من الأكثر حساسية وتعقيداً، وقد عادت الضجة حياله بعد التعميم 609/2026 الصادر عن وزير المال ياسين جابر في 25 شباط من العام الحالي طالباً تسجيل العقارات غير الممسوحة والمشاعات بداية باسم الدولة، على أن تُنقل لاحقاً إلى البلديات عند توافر المستندات القانونية التي تثبت حقها فيها.كذلك نصّ التعميم على حصر دور المختار بالوظيفة التعريفية، ومنع إصدار إفادات "علم وخبر" الخاصة بهذه العقارات، وإخضاع أيّ عملية نقل ملكية لإشراف وزارة المال بصفتها الجهة الوصية على أملاك الدولة.
 
 
هذا القرار أوقف تنفيذه منذ أيام بنتيجة قرار لمجلس شورى الدولة أتى بناء على مراجعة تقدم بها كل من بلدية رومية والنائب الياس حنكش لإبطال التعميم الذي حرّك هواجس لدى رؤساء البلديات والمخاتير والناس. فإلامَ استند مجلس الشورى في وقف التنفيذ؟ ولمَ التخوّف الكبير من الأهالي؟


رأى مجلس شورى الدولة أن شروط وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 77 من نظامه متوافرة. واستند القرار إلى وجود أسباب جدية للطعن تستوجب البحث في أساس الدعوى، أبرزها أن التعميم قد يكون تجاوز الإطار التنظيمي ودخل في مسائل ينظمها قانون الملكية العقارية وآليات قيد العقارات غير الممسوحة، بما قد يمس حقوق الملكية قبل استكمال إجراءات التحديد والتحرير القضائية. كذلك أخذ في الاعتبار أن استمرار التنفيذ قد يرتب ضرراً بالغاً يصعب تداركه لاحقاً، ولا سيما إذا أدى إلى تسجيل عقارات أو مشاعات بطريقة تؤثر في حقوق البلديات والأهالي أو في المراكز القانونية لأصحاب الحقوق المحتملين.
 
وأثار الطعن مسألة حدود صلاحيات وزير المال، معتبراً أن التعميم تضمّن توجيهات تتعلق بعمل القضاة العقاريين وأمناء السجل العقاري والمسّاحين، وهو ما يستوجب التحقق من مدى قانونيته. وبناءً على كل ذلك، قرر مجلس الشورى وقف تنفيذ التعميم إلى حين الفصل في المراجعة الأساسية، من دون أن يشكل ذلك حكماً نهائياً بإبطاله أو تأكيداً لعدم قانونيته، إذ يبقى البت النهائي رهنا بالقرار الذي سيصدر في أساس المراجعة.
 
الجدير ذكره أن وزارة المال أصدرت التعميم بتبرير أن ثمة مخالفات انتشرت خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في تسجيل عقارات غير ممسوحة أو مشاعات باسم بلديات أو أفراد خلافا للأصول، وتجاوز بعض المخاتير صلاحياتهم عبر إصدار إفادات غير قانونية.
 
كان واضحاً أن اتحادات البلديات في مناطق الجبل وكسروان والمتن والبترون تعترض على هذا القرار وترى أنه يسلبها حق التصرف والانتفاع من هذه الأراضي، فضلاً عن اعتراض الرابطة المارونية في بيان عالي اللهجة. رئيس الرابطة مارون الحلو يختصر الملف في حديثه إلى "النهار" بأن "المشاعات ملك الناس ممثلين ببلديات ومخاتريهم المنتخبين، ولا يمكن أن تملكها الدولة". ووفق الحلو "ما صدر عن شورى الدولة هو وقف تنفيذ، وفي ما بعد من المرجح أن يتحول إلى إبطال دائم للقرار، وهذا ما يجب أن يحصل كي لا يخالف القانون، لكونها مشاعات ممسوحة ومعروفة وتختلف عن سائر المناطق اللبنانية".
 
تعود جذور القضية إلى مرحلة إنشاء النظام العقاري في لبنان بين عامي 1922 و1932، حين وضعت القواعد القانونية التي نظمت الملكية العقارية بما يراعي خصوصية كل منطقة.
 
 
وفي هذا السياق، شكّل القرار الرقم 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني 1930 الأساس القانوني الذي فرّق بين المشاعات في مناطق جبل لبنان، باعتبارها ملكيات جماعية تعود إلى القرى أو البلديات وتحكمها الأعراف المحلية. وترسّخ هذا التمييز مع تعديل المادة السابعة من قانون الملكية العقارية بموجب القانون الرقم 47 الصادر عام 1971، إذ اعتُبرت العقارات المتروكة المرفقة الواقعة ضمن النطاق البلدي ملكاً خاصاً للبلديات، ما أعطى السلطات المحلية دوراً أساسياً في إدارتها والتصرف بها ضمن الأطر القانونية.   

مواضيع ذات صلة
بشأن مشاعات جبل لبنان... ترحيب من الحلو بقرار مجلس شورى الدولة
lebanon 24
Lebanon24
02/08/2026 09:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على مشاع المنصوري
lebanon 24
Lebanon24
02/08/2026 09:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين سفير لبنان بالرياض ورئيس مجلس الشورى السعودي وعرض للعلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
02/08/2026 09:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف مشاع بلدة منصوري
lebanon 24
Lebanon24
02/08/2026 09:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المارونية

اللبنانية

الماروني

من بلدي

لبنان24

على أمل

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-08-02
Lebanon24
02:38 | 2026-08-02
Lebanon24
02:30 | 2026-08-02
Lebanon24
02:15 | 2026-08-02
Lebanon24
02:00 | 2026-08-02
Lebanon24
01:45 | 2026-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24