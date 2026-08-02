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لبنان

سلامة يلوّح بالتوقف عن الطعام وأخذ الدواء: "بما انو ناويين يروحوني.. رح سهلّ الأمور عليهم"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-08-2026 | 08:10
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سلامة يلوّح بالتوقف عن الطعام وأخذ الدواء: بما انو ناويين يروحوني.. رح سهلّ الأمور عليهم
سلامة يلوّح بالتوقف عن الطعام وأخذ الدواء: بما انو ناويين يروحوني.. رح سهلّ الأمور عليهم photos 0
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أفادت معلومات بأن الطبيب المعالج لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة رفع تقريرًا مستعجلاً إلى المدعي العام التمييزي احمد الحاج، حذر فيه من تدهور ملحوظ في حالته الصحية بعد زيارته له في مكان توقيفه.
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وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الطبيب فوجئ بتغيير واضح في الحالة الجسدية والنفسية لسلامة، مشيرًا إلى أنه بدا في وضع لم يسبق أن شاهده عليه، مع ضعف في التواصل وإعلانه رفض تناول الطعام والشراب والأدوية، معتبرًا أنه ماضٍ في هذا القرار.
كما  نقل عنه قوله: "بما انو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم". 
وأشار التقرير إلى أن قياسات ضغط الدم أظهرت ارتفاعًا بلغ نحو 17.5/10.5، مع التحذير من أن الامتناع عن العلاج قد يفاقم المخاطر الصحية، ولا سيما في ظل معاناته من ارتفاع مزمن في ضغط الدم.
كما لفت الطبيب إلى أن سلامة يحتاج، وفق متابعته الطبية السابقة، إلى مراقبة صحية دقيقة، موضحًا أنه يعاني من انخفاض كبير في نسبة الأوكسيجين خلال الليل، الأمر الذي يستدعي إشرافًا طبيًا مناسبًا. وأبدى قلقه من عدم توافر بعض التجهيزات الطبية التي يعتبرها ضرورية لمتابعة حالته في مكان توقيفه في سجن روميه، طالباً إعادته إلى بحنّس لمتابعة وضعه بدقّة. 
وختم الطبيب تقريره بمناشدة الجهات القضائية المختصة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الوضع الصحي للموقوف، مؤكدًا أن مطلبه يقتصر على ضمان الرعاية الطبية اللازمة، بمعزل عن مسار القضية والإجراءات القضائية المتخذة بحقه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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رياض سلامة

احمد الحاج

مصرف لبنان

رياض سلام

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