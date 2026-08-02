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لبنان

الراعي: اوحدة القرار والسيادة وحصرية السلاح بيدّ المؤسسات الشرعية تحمي الوطن

Lebanon 24
02-08-2026 | 10:39
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الراعي: اوحدة القرار والسيادة وحصرية السلاح بيدّ المؤسسات الشرعية تحمي الوطن
الراعي: اوحدة القرار والسيادة وحصرية السلاح بيدّ المؤسسات الشرعية تحمي الوطن photos 0
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 ترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في كنيسة مار جرجس- إهدن بمناسبة عيد مولد الطوباوي البطريرك مار إسطفان بطرس الدويهي.
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وألقى البطريرك عظة قال فيها: "يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا في هذه الذبيحة الإلهية، في ذكرى مولد الطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي، هنا في مدينته إهدن التي أحبّها، وحملها في قلبه أينما حلّ، فعاد إليها بعد أسفاره ومسؤولياته علمًا وتاريخًا وقداسةً وذاكرةً حية. وأرحّب بكم في ذكرى أساقفة إهدن الذين سكنوا في مقرّ أسقفية إهدن، قرب كنيسة مار جرجس القديمة، وقد عُرفت اليوم ببيت الكهنة، ونحن ندشّنها بعد ترميمها، وإلباسها حلّة جديدة وجميلة. نحيّي أبناء إهدن – زغرتا الأعزاء، المقيمين والمنتشرين، ونرحّب بجميع القادمين من المناطق والبلدات المجاورة ومن مختلف أنحاء لبنان، الذين اجتمعوا معنا لإحياء هذه المناسبة السعيدة".

ورأى البطريرك أن "لبنان اليوم ما زال يتنفس بصعوبة تحت وطأة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويعيش قلق اتساع المواجهات في المنطقة. وهو مدعو ليضع المصلحة العامة فوق المصالح الضيقة، والحقيقة فوق الحسابات الشخصية، والدولة فوق الانقسامات. فالمسؤول الذي يبقى أسير موقعه يفقد معنى المسؤولية، أما من يخرج من ذاته إلى خدمة الناس فيجد ذاته ودوره. فخلاص الوطن يبدأ عندما تتحول السياسة من صراع على النفوذ إلى خدمة للخير العام، والإدارة من مساحة للمحسوبيات إلى بيت للكفاءة، والقضاء إلى حصن للعدالة، والاقتصاد إلى ضمانة لكرامة العائلات ومستقبل الشباب. وفي هذه المرحلة الدقيقة، نقول مجددًا ونكرّر: السلام نريده قرارًا وطنيًا يحمي لبنان وأبناءه، ويبعد عنه نار الحروب. نريده سلامًا عادلًا وشاملًا ودائمًا، تُبنى في ظله الدولة، ويعيش فيه اللبناني آمنًا على حاضره ومستقبل أولاده. نجدّد دعمنا لاتفاق الإطار بوصفه مسارًا وطنيًا لمعالجة القضايا العالقة، وتثبيت السلام الدائم والعادل والشامل، وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. إنّنا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين، ونطالب بالإسراع في إعادة الإعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب. فإعادة بناء القرى والبيوت هي تثبيت للناس في أرضهم، وردّ الحق إلى أصحابه، وإعادة الحياة إلى أرض دفعت ثمنًا باهظًا".

وأكد أن "الدولة هي المرجعية الشرعية لجميع اللبنانيين، ووحدة القرار والسيادة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية تحمي الوطن من الفوضى والانقسام. في قلب هذه المسؤولية يقف الجيش اللبناني، الذي عيّدناه بالأمس، حاملًا أعباء جسيمة في حفظ الأمن والانتشار في الجنوب وتثبيت سلطة الدولة. ومن واجبنا أن نحيطه بالدعم السياسي والمادي والمعنوي، وأن نصونه من التجاذبات، لأنه جيش جميع اللبنانيين، وضمان وحدتهم، والمؤتمن على الأرض والشعب والسيادة".

وتطرق إلى موضوع إنفجار مرفأ بيروت، فقال: "ونحن على مشارف الرابع من آب، تعود إلينا ذكرى انفجار مرفأ بيروت، جرحًا لم يندمل، ووجعًا لا يجوز أن يتحول إلى مناسبة عابرة. نستذكر الضحايا في وجع عائلاتهم وجرحاهم والمتضررين، ونقول بوضوح: لن ننسى، ولا نقبل أن تُدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ. إن العدالة حق لا يسقط، وكشف الحقيقة والمسؤوليات واجب لا يجوز تعطيله، ومطالب أهالي الضحايا والمتضررين هي مطلب كل لبناني يؤمن بدولة القانون".



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