الدفاع المدني يخمد حرائق حرجية في مناطق عدة

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي: "نفّذ عناصر الدفاع المدني اللبناني، اليوم، عمليات إخماد لحرائق حرجية اندلعت في عدد من المناطق، بمشاركة عناصر وآليات من مراكز متعددة، وتمكّنوا من السيطرة عليها وإخمادها، قبل تنفيذ عمليات التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدّد النيران.

وشملت الحرائق المناطق الآتية:

في محافظة : برقايل وخريبة الجندي في قضاء عكار، والبيرة ومنجز ضمن نطاق مركز القبيات.

في محافظة : عين عطا في قضاء راشيا، وزحلة وبرّ الياس في قضاء ، وشمسطار في قضاء ، إضافة إلى منطقة .

في محافظة : غسطا وجعيتا وفقرا في قضاء كسروان، وصوفر في قضاء عاليه، وبعقلين ودير القمر وعين زحلتا في قضاء الشوف.

في محافظة : زغرتا وكفرحورا في قضاء زغرتا، وطرابلس وأبو سمرا في قضاء .

في محافظة : كفرصير في قضاء النبطية، وعين جرفا في قضاء حاصبيا، وجزين في قضاء جزين.

في محافظة الجنوب: دردغيا والعباسية في قضاء صور، وكفرجرة في قضاء .

في البقاع : سحمر وجب جنين في قضاء البقاع الغربي.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى توخّي الحذر والامتناع عن إشعال النيران في الأحراج والأعشاب اليابسة، والإبلاغ فوراً عن أي حريق عبر الاتصال برقم الطوارئ 125، بما يتيح سرعة التدخل والحد من امتداد النيران".