تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأنصار بطلاً للدوري اللبناني للمرة الـ16

Lebanon 24
02-08-2026 | 16:00
A-
A+
الأنصار بطلاً للدوري اللبناني للمرة الـ16
الأنصار بطلاً للدوري اللبناني للمرة الـ16 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 عزز الانصار رقمه القياسي في بطولة الدوري العام اللبناني لكرة القدم بلقب سادس عشر، بانتزاعه من غريمه التقليدي النجمة، بفوزه عليه 2 - 1 (الشوط الأول 1 - 1)، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثالثة الأخيرة من دور التصفية الرياضية لمجموعة الصدارة، منهيا البطولة بفارق خمس نقاط عن النجمة.

وبعد ضغط نبيذي ملحوظ ترجم في الوصول غير مرة الى مرمى الانصار، افتتح علي قصاص التسجيل للنجمة في الدقيقة 32 بكرة في سقف مرمى الحارس نزيه أسعد لعبها من داخل الصندوق الصغير اثر تمريرة من الكولومبي خوان لوكومي الذي ضرب مصيدة التسلل الانصارية.

ورد الانصار بهجمة في الدقيقة 36، وانتهت الكرة في الشباك الخارجية للحارس مصطفى مطر من محمد ابو صالح اثر تمريرة من الفلسطيني احمد حبوس.

وعادل هداف الدوري الجزائري هشام خلف الله للانصار في الدقيقة 45+ 4 من ضربة حرة مباشرة سددها من خارج المنطقة الى الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس مطر.

ومع بداية الشوط الثاني، حصل علي طنيش "سيسي" على "بنالتي" من أنطوني أكومو في الدقيقة 52 بعد إشارة من الحكم القبرصي. وانبرى الهداف السنغالي الحاج مالك تال للكرة وارسلها أرضية خادعة على يسار الحارس مطر الذي ارتمى الى الناحية الأخرى مانحا التقدم ل"الزعيم الأخضر"، وليرفع معه للمرة الأولى كأس بطولة الدوري العام اللبناني.

وطرد الحكم مدرب الانصار سامي الشوم بالبطاقة الحمراء وأنذر الحارس مصطفى مطر من النجمة اثر احتكاك بعد تعمد نصار نصار إضاعة الوقت بسقوطه خارج الملعب وتدحرجه الى داخله لايقاف المباراة.

وازداد وضع النجمة حرجا بعد طرد كابتنه قاسم الزين بالبطاقة الصفراء الثانية اثر احتكاك في الدقيقة 80.

وأجريت مراسم التتويج للفريق البطل في أرض الملعب من قبل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، في حضور رئيس نادي الانصار النائب نبيل بدر. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
للمرّة الثانيّة على التوالي... الشباب البترون بطلاً للبنان في الكرة الطائرة
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 02:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم موعد قرعة مرحلة الدوري لأبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 02:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
النجمة بطلاً لكأس لبنان لكرة القدم للموسم 2025-2026
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 02:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان لبنانيّ سيُصبح أباً للمرّة الرابعة: شخصٌ مميّز سينضم إلينا قريبًا
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 02:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

علي قصاص

الانصار

العليا

رياضي

العلي

أنصار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2026-08-02
Lebanon24
16:00 | 2026-08-02
Lebanon24
15:44 | 2026-08-02
Lebanon24
14:32 | 2026-08-02
Lebanon24
14:30 | 2026-08-02
Lebanon24
14:22 | 2026-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24