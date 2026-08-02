الأنصار بطلاً للدوري اللبناني للمرة الـ16

عزز رقمه القياسي في بطولة الدوري العام اللبناني لكرة القدم بلقب سادس عشر، بانتزاعه من غريمه التقليدي النجمة، بفوزه عليه 2 - 1 (الشوط الأول 1 - 1)، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثالثة الأخيرة من دور التصفية الرياضية لمجموعة الصدارة، منهيا البطولة بفارق خمس نقاط عن النجمة.

وبعد ضغط نبيذي ملحوظ ترجم في الوصول غير مرة الى مرمى الانصار، افتتح التسجيل للنجمة في الدقيقة 32 بكرة في سقف مرمى الحارس نزيه أسعد لعبها من داخل الصندوق الصغير اثر تمريرة من الكولومبي خوان لوكومي الذي ضرب مصيدة التسلل الانصارية.

ورد الانصار بهجمة في الدقيقة 36، وانتهت في الشباك الخارجية للحارس مصطفى مطر من محمد ابو صالح اثر تمريرة من الفلسطيني احمد حبوس.

وعادل هداف الدوري الجزائري هشام خلف الله للانصار في الدقيقة 45+ 4 من ضربة حرة مباشرة سددها من خارج المنطقة الى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس مطر.

ومع بداية الشوط الثاني، حصل علي طنيش "سيسي" على "بنالتي" من أنطوني أكومو في الدقيقة 52 بعد إشارة من الحكم القبرصي. وانبرى الهداف السنغالي الحاج مالك تال للكرة وارسلها أرضية خادعة على يسار الحارس مطر الذي ارتمى الى الناحية الأخرى مانحا التقدم ل"الزعيم الأخضر"، وليرفع معه للمرة الأولى كأس بطولة الدوري العام اللبناني.

وطرد الحكم مدرب الانصار سامي الشوم بالبطاقة الحمراء وأنذر الحارس مصطفى مطر من النجمة اثر احتكاك بعد تعمد نصار نصار إضاعة الوقت بسقوطه خارج الملعب وتدحرجه الى داخله لايقاف المباراة.

وازداد وضع النجمة حرجا بعد طرد كابتنه الزين بالبطاقة الصفراء الثانية اثر احتكاك في الدقيقة 80.

وأجريت مراسم التتويج للفريق البطل في أرض الملعب من قبل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، في حضور رئيس نادي الانصار النائب نبيل بدر.