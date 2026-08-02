إسرائيل تستعجل الحرب وحزب الله يتأهّب؟

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كتب محمد حيدر في" النهار": بات واضحاً أن ستكون أكثر تشدداً في مفاوصات روما، فهي صعّدت عسكرياً بالتفجيرات قبل الجولة السابعة، وتسعى إلى تكريس وقائع أمنية جديدة في الجنوب، وإطالة أمد احتلالها، متذرّعة بمحاولات " " إعادة بناء قدراته، وترفع من شروطها على ما أبلغته للأميركيين بأنها تريد الاحتفاظ بمنطقة أمنية عازلة، وتفكيك البنية الكاملة لـ"حزب الله" في مواجهة الطلب اللبناني بالانسحاب من مناطق محتلة.تنعقد جولة روما في وضع دقيق وحساس تمر به المنطقة وسط ترقب المسار الأميركي الملتهب، فالقلق اللبناني من أن تكون جولة روما مجرد تبرير لاستمرار التفاوض بين وإسرائيل برعاية أميركية في ظل احتمالات الانفجار الكبير الذي قد تنخرط فيه دول في المنطقة ولن يكون لبنان بمنأى عنه. ففي حال الإنخراط بضرب ، سيكون لبنان أمام احتمالات اشتعال الجنوبية عبر إسناد من "حزب الله" الذي يرفض وفق المعلومات كل النصائح التي وجِّهت له، فيما تتحين إسرائيل الفرصة لاستئناف الحرب، وتستبق وفق مصادر ديبلوماسية كل التطورات لفرض وقائع أمنية، وترفض أي انسحاب من مناطق تجريبية محتلة جنوباً، إذ أن كل ما يطرح عن انسحاب من نقاط في بنت أو الخيام هو محض كلام، بعدما أبلغت إسرائيل أنها ليست بصدد تنفيذ اي انسحاب قبل ان تستكمل خطتها الأمنية، خصوصاً في تلة علي الطاهر وأنفاقها، وتصر على متابعة عمليتها العسكرية في المنطقة لتفرض واقعاً جديداً على مسار التفاوض، وهو ما يفتح على مواجهة مع "حزب الله" الذي سيخوض قتالاً شرساً لمنع من السيطرة عليها، وقد تنزلق الأمور إلى تفجير واسع في الجنوب كله.يريد لبنان الحصول على تعهدات أميركية وإسرائيلية تستبق التصعيد في المنطقة، والاهم أن تضغط واشنطن لتسجيل إنجاز للدولة بانسحاب إسرائيلي من مناطق محتلة، بما يعني منع إقامة المنطقة العازلة ومراجعة أصل وجود الاحتلال في لبنان، وعدم التذرع بكل ثغرة أمنية لهجمات عسكرية وتفجيرات، كي لايترك الجنوب أمام خطر التصعيد المستمر، فإذا تحقق الانسحاب يمكن عندئذ البناء عليه لانتاج حل دائم، وهذا الأمر مرتبط بالدور الأميركي وخروجه من إدارة التناقض إلى ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل، وتقييد الضوء الممنوح لها بحرية الحركة، على أن يتقدم لبنان في سحب السلاح حتى لو تمنّع "حزب الله" وبقي على رهاناته .