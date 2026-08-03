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لبنان

متى ستنحسر موجة الحر التي تضرب لبنان؟

Lebanon 24
03-08-2026 | 03:18
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متى ستنحسر موجة الحر التي تضرب لبنان؟
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها فوق الجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل فتلامس ال 39 درجة. يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الأربعاء، حيث تنحسر ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد فتعود درجات الحرارة الى معدلاتها يوم الخميس. 

 معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

تحذير : من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وعلى الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة ويزيد معها الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. 

الثلثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها فوق الجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل فتلامس ال 39 درجة. يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة فوق الجبال وبسيط على الساحل والداخل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح مساءً. 

الخميس:

غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل في المناطق الجبلية.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 39 درجة.

-الرياح السطحية:جنوبية غربية نهاراً ، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 25كم/س.

-الانقشاع: متوسط اجمالاً.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80 ٪

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

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المديرية العامة

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