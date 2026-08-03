تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أكبر نهائي.. آسيا تتابع قمة "الرياضي" و"الحكمة" في ليلة الحسم

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
03-08-2026 | 04:30
A-
A+
أكبر نهائي.. آسيا تتابع قمة الرياضي والحكمة في ليلة الحسم
أكبر نهائي.. آسيا تتابع قمة الرياضي والحكمة في ليلة الحسم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتوقف المشهد الرياضي في لبنان مساء الإثنين 3 آب عند قاعة صائب سلام في المنارة، حيث يلتقي الرياضي والحكمة عند الساعة 21:30 في المباراة السابعة والحاسمة من نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، بعد تعادل الفريقين بثلاثة انتصارات لكل منهما.
Advertisement
 
لم تعد هذه المواجهة حدثاً محلياً عادياً. الشعبية التاريخية للناديين، ومستوى اللاعبين، والحضور الجماهيري، وانتشار البث عبر المنصات، جعلت السلسلة من أبرز الأحداث الرياضية اللبنانية متابعةً داخل البلاد وخارجها، وكرّست موقع بطولة لبنان بين البطولات المعروفة لدى جمهور كرة السلة في المنطقة. ففي سوريا مثلا بثّت قنوات محلية الحدث الرياضي الابرز في لبنان، كما تابعه عشاق كرة السلة في الدول المجاورة، وصولا إلى مختلف أنحاء آسيا.. كيف لا، وهذا النهائي يحتضن أهمّ فريقين في آسيا أذاقا عشرات الفرق الآسيوية طعم الخسارة.
 
النهائي غير محسوم
الطريق إلى المباراة السابعة يكشف حجم التقارب. فاز الرياضي في المنارة بنتيجة 92-89، ثم ردّ الحكمة في غزير 101-96. وعاد الرياضي ليتقدم بفوز صعب 87-85، قبل أن يعادل الحكمة السلسلة بنتيجة 90-78. وفي المباراة الخامسة، فاز الرياضي 99-86، لكنه عجز عن حسم اللقب في غزير، حيث تلقى خسارة قاسية بفارق 31 نقطة حيث انتهت المباراة 96-65. وجاءت الانتصارات الست كلها لمصلحة صاحب الأرض.
 
قبل المباراة السادسة، كان مجموع ما سجله الرياضي في السلسلة 452 نقطة، مقابل 451 نقطة للحكمة. نقطة واحدة فقط فصلت بين الفريقين خلال خمس مباريات، قبل أن يقلب فوز الحكمة بفارق 31 نقطة الصورة الرقمية. لذلك، لا تعني أفضلية الحكمة في مجموع النقاط، 547 مقابل 517، أنه كان الطرف الأقوى طوال السلسلة، بل تعكس بصورة أساسية حجم انتصاره الأخير.
 
ماذا تقول الأرقام؟
الأرقام تمنح الرياضي أفضلية واضحة مرتبطة بالملعب. فقد فاز بالمباريات الثلاث التي أقيمت في المنارة، وسجل خلالها بمعدل 92.7 نقطة، مقابل 86.7 للحكمة. كما أثبت قدرته على التعامل مع غياب وائل عرقجي، الذي خرج مصاباً خلال المباراة الثانية، ففاز بعد إصابته بالمباراتين الثالثة والخامسة على أرضه.
 
في اللقاء الخامس تحديداً، كشف الرياضي عن الطريق الذي قد يقوده إلى اللقب. بدأ المباراة بقوة وتقدم 29-16 في الربع الأول، بعدما سجل خمس رميات ثلاثية، ثم وسع الفارق إلى 63-47 مع نهاية الشوط الأول. وسجل كوات نوي 28 نقطة، فيما أضاف أمير سعود 15 نقطة و6 تمريرات حاسمة، في مباراة حسمها الرياضي 99-86. في المقابل، لم تكن نقاط ديشوندري واشنطن الـ36 كافية لإنقاذ الحكمة.
 
لكن المباراة السادسة أظهرت المشكلة التي قد تهدد الرياضي. فقد تراجع دفاعياً وهجومياً، وخسر الأرباع الأربعة، فيما تفوق الحكمة في نسبة التسديد 46 في المئة مقابل 33 في المئة، وفي المتابعات 54 مقابل 36. وهذه الفجوة تحت السلة أخطر من فارق النتيجة نفسه، لأنها منحت الحكمة فرصاً إضافية ومنعت الرياضي من فرض إيقاعه السريع. وأنهى الفريق الأخضر المواجهة فائزاً 96-65.
 
قوة الحكمة لا تقتصر على واشنطن. ففي الانتصار الأخير، سجل الأخير 17 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة، وأضاف يوسف خياط 15 نقطة و7 متابعات، وجيرارد حديديان 14 نقطة و7 متابعات، وعلي مزهر 10 نقاط و6 تمريرات حاسمة. هذا التوزع يجعل إيقاف الحكمة أكثر صعوبة، بعدما أثبت أنه قادر على الفوز من دون انتظار مباراة هجومية استثنائية من لاعب واحد.
 
فنياً، يحتاج الرياضي إلى استعادة صلابته في المتابعات، ومنع الحكمة من تسجيل النقاط السهلة، وتخفيف العبء عن أمير سعود في صناعة اللعب بغياب عرقجي. كما سيكون مطالباً بالبدء بقوة، لأن تأخره المبكر قد يحول ضغط جماهير المنارة من نقطة قوة إلى عبء على اللاعبين.
 
أما الحكمة، فعليه نقل شخصيته من غزير إلى المنارة للمرة الأولى. الفريق يدخل اللقاء بزخم كبير، لكنه خسر مبارياته الثلاث خارج أرضه، اثنتان منها بفارق خمس نقاط أو أقل. فرصته ترتبط بالمحافظة على هدوئه، والسيطرة على المتابعات، ومنع الرياضي من تشغيل الرميات الثلاثية والهجمات المرتدة منذ البداية.
 
إذا كان لا بد من تحديد الطرف الأقرب، فإن الرياضي يملك أفضلية طفيفة بسبب الأرض وخبرته في مباريات الحسم. لكن هذه الأفضلية ليست فنية مطلقة، خصوصاً بعد خسارته الأخيرة وغياب عرقجي. الحكمة يدخل المباراة بصورة أفضل، فيما يدخلها الرياضي في المكان الذي لم يخسر فيه خلال السلسلة. وبين العاملين، تبدو المواجهة أقرب إلى 50-50، ويحسمها الفريق الأكثر ثباتاً، لا الفريق الذي حقق الفوز الأكبر في المباراة السابقة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الحسم إلى المباراة السابعة.. الحكمة يهزم الرياضي بنتيجة 96-65
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 17:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اللقب يصل إلى غزير.. الحكمة أمام الفرصة الأخيرة والرياضي يريد الحسم
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 17:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكمة يفوز على الرياضي... ويُعادل السلسلة 2 - 2
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 17:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكمة بيروت يحقق فوزه الثاني ويعادل سلسلة النهائي مع الرياضي 2-2 في بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة الأولى للرجال 2026
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 17:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

اللبنانية

واشنطن

الرياض

الحكمة

سوريا

رياضي

علي م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:45 | 2026-08-03
Lebanon24
10:35 | 2026-08-03
Lebanon24
10:33 | 2026-08-03
Lebanon24
10:27 | 2026-08-03
Lebanon24
10:25 | 2026-08-03
Lebanon24
10:15 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24