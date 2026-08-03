تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شوارع بيروت تحفظ الذاكرة... زياد الرحباني وأحمد قعبور من المسرح إلى خرائط العاصمة

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
03-08-2026 | 06:00
A-
A+
شوارع بيروت تحفظ الذاكرة... زياد الرحباني وأحمد قعبور من المسرح إلى خرائط العاصمة
شوارع بيروت تحفظ الذاكرة... زياد الرحباني وأحمد قعبور من المسرح إلى خرائط العاصمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ليست أسماء الشوارع مجرد عناوين جغرافية، بل هي سجل لذاكرة المدن، تعكس الشخصيات التي صنعت تاريخها وأسهمت في تشكيل هويتها. ومن هذا المنطلق، تكتسب مبادرة محافظ بيروت مروان عبود، بإحالة اقتراحين إلى المجلس البلدي لتسمية شارعين في العاصمة باسمَي الفنانين الراحلين زياد الرحباني وأحمد قعبور، أهمية تتجاوز الجانب الإداري، لتتحول إلى خطوة تحمل أبعادًا ثقافية ووطنية ورمزية في آن واحد.
Advertisement

فالاقتراح يقضي بإطلاق اسم زياد الرحباني على أحد شوارع رأس بيروت، فيما يحمل أحد شوارع عين المريسة اسم أحمد قعبور، في تكريم يأتي بعد رحيل اثنين من أبرز صناع المشهد الثقافي اللبناني، اللذين تركا بصمة استثنائية في الموسيقى والمسرح والأغنية الملتزمة، وأسهما في رسم ملامح الهوية الثقافية للبنان الحديث.

تكريم متأخر... لكنه دائم

اعتاد لبنان أن يكرّم مبدعيه بالجوائز والأوسمة والاحتفالات، إلا أن تخليد أسمائهم في الفضاء العام يبقى أقل شيوعًا، وغالبًا ما يأتي بعد رحيلهم. لذلك، فإن إطلاق أسماء الفنانين على الشوارع يحمل دلالة مختلفة، لأنه يحول التكريم من مناسبة عابرة إلى جزء دائم من المشهد العمراني، بحيث يصبح اسم المبدع حاضرًا في الحياة اليومية للأجيال المقبلة.

ولا يقتصر هذا التقليد على لبنان، بل تعتمد عليه كبريات المدن العالمية التي تعتبر أن شوارعها وساحاتها جزء من ذاكرتها الجماعية، فتخلد عبرها أسماء الأدباء والموسيقيين والعلماء والسياسيين الذين تركوا أثرًا في تاريخها.

لماذا بيروت؟

لا يبدو اختيار بيروت اعتباطيًا، فالعاصمة كانت الحاضنة الأساسية لتجربة زياد الرحباني الفنية والفكرية، ومنها انطلقت مسرحياته التي أعادت تعريف المسرح السياسي الساخر في العالم العربي، كما شهدت ولادة معظم أعماله الموسيقية التي مزجت بين الموسيقى الشرقية والجاز والإيقاعات الغربية، وقدمت قراءة نقدية للمجتمع اللبناني خلال الحرب وبعدها.

أما أحمد قعبور، فارتبط اسمه ببيروت كما ارتبط بأغنياتها وشوارعها وناسها، وشكلت أعماله جزءًا من الذاكرة الوطنية، خصوصًا تلك التي تناولت قضايا الإنسان والوطن، لتصبح أغنياته من العلامات الفارقة في تاريخ الأغنية اللبنانية الملتزمة.

زياد... ليس التكريم الأول

ورغم أن خطوة بلدية بيروت تحمل رمزية استثنائية، فإن اسم زياد الرحباني سبق أن دخل سجل أسماء الشوارع اللبنانية، بعدما قررت بلدية الميناء في طرابلس إطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة تكريمًا لمسيرته الفنية والإبداعية.

لكن تسمية شارع في بيروت تحمل معنى مختلفًا، فالعاصمة ليست مجرد مكان عاش فيه زياد الرحباني، بل كانت المختبر الحقيقي لأفكاره وموسيقاه ومسرحه، ومنها خاطب اللبنانيين بلغتهم اليومية، وقدم أعمالًا أصبحت جزءًا من الذاكرة السياسية والاجتماعية والثقافية للبلاد.

من التكريم إلى حفظ الهوية

ويرى متابعون أن المبادرة تفتح الباب أمام مقاربة جديدة في التعامل مع الإرث الثقافي اللبناني، تقوم على إدماج رموزه في الفضاء العام، بدل الاكتفاء بتخليدهم في المناسبات الرسمية أو عبر إطلاق الجوائز بأسمائهم.

فالمدن التي تحتفي بمبدعيها لا تحفظ أسماءهم فحسب، بل تحافظ على هويتها أيضًا، إذ تتحول الشوارع إلى محطات تروي تاريخ المكان وسكانه، وتربط الأجيال الجديدة بشخصيات صنعت وجدان المجتمع.

وفي بلد يواجه تحديات سياسية واقتصادية متراكمة، تبدو الثقافة إحدى الركائز القليلة القادرة على جمع اللبنانيين حول ذاكرة مشتركة، وهو ما يجعل مبادرة تسمية الشوارع تتجاوز بعدها البلدي، لتصبح رسالة بأن الإبداع يبقى من أكثر ما يوحد اللبنانيين، حتى في أكثر المراحل انقسامًا.

ويبقى القرار النهائي بيد مجلس بلدية بيروت، لكن مجرد طرح الاقتراحين يعكس توجهًا نحو إعادة الاعتبار للرموز الثقافية اللبنانية، وتكريس حضورها في قلب العاصمة، ليس فقط عبر الأغنيات والمسرحيات والكتب، بل أيضًا على اللافتات التي تحمل أسماء الشوارع، حيث تصبح الذاكرة جزءًا من الجغرافيا، والإبداع عنوانًا دائمًا للمدينة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
شارع باسم زياد الرحباني وآخر باسم أحمد قعبور.. اقتراح رسمي في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 17:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد زياد الرحباني باتجاه النفق الاول للمطار وناشطة باتجاه خلدة
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 17:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكرى زياد الرحباني كل يوم... إلا اليوم
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 17:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بيروت تواصل حملة تنظيم الشوارع وإزالة الإشغالات المخالفة في مناطق العاصمة
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 17:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المجلس البلدي

مجلس بلدية

اللبنانية

العمران

طرابلس

الغربي

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:45 | 2026-08-03
Lebanon24
10:35 | 2026-08-03
Lebanon24
10:33 | 2026-08-03
Lebanon24
10:27 | 2026-08-03
Lebanon24
10:25 | 2026-08-03
Lebanon24
10:15 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24