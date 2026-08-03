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لبنان

الحاج حسن: أي جيش يأتي إلى بلدنا لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال

Lebanon 24
03-08-2026 | 04:42
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الحاج حسن: أي جيش يأتي إلى بلدنا لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال
الحاج حسن: أي جيش يأتي إلى بلدنا لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال photos 0
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أقام "حزب الله" مجلس عزاء لمناسبة أربعين الإمام الحسين في حسينية بلدة شعت، بحضور رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وفاعليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية.
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ورأى النائب الحاج حسن أن "الصمود الإيراني أوقف التهديد الأمريكي المحتمل، وإيران قادرة على الرد وإيذاء القواعد الأمريكية في المنطقة والبنى التحتية إذا استهدفت بناها"، معتبرًا أن "إيران ستصمد، ستصبر، وستفاوض من موقع الاقتدار والقوة والسيادة والعزة".

وعلى الصعيد اللبناني، قال: "وقعت سلطة الخنوع والذل اتفاق إطار برعاية أمريكية من خلال مفاوضات مباشرة مع العدو، وذلك مخالفة للدستور والقانون".

وتساءل: "هل أميركا قادرة على إسرائيل؟ التدمير لم يتوقف بعد اتفاق الإطار، وكذلك إطلاق النار على الجيش، وخطف وقتل المواطنين اللبنانيين. الإنجاز الكبير للسلطة هو الخروج من زوطر الغربية التي لم تكن تحت الاحتلال.

وأضاف: "اتفاق الإطار بلا مهلة زمنية محددة، يربط الانسحاب من المناطق وعودة النازحين وإعادة الإعمار بشرطين: نزع سلاح المقاومة والتحقق الإسرائيلي من النتائج". 

واردف: "لا أنتم ولا الجيوش التي تهددون بها قادرون على نزع سلاح المقاومة، ولا نحن سنسلمكم السلاح، وأي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال".

وأشاد الحاج حسن بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال: "إن اتفاق الإطار ولد ميتاً وإسرائيل دفنته"، مؤكداً أن "حركة أمل هي حركة مقاومة، ودولة الرئيس نبيه بري هو رئيس حركة أمل المقاومة".



وختم الحاج حسن مشدّدًا على "أهمية إحياء ذكرى عاشوراء في ترسيخ الصمود والوحدة والثبات في مواجهة التحديات، ومقاومة الظالمين، ونصرة الحق".
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رئيس مجلس النواب نبيه بري

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