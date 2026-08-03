بعد إعادة افتتاحه.. خريس تفقد قلم نفوس صور

Advertisement

جال النائب في قلم نفوس صور، حيث التقى رئيسة القلم مريم ، مطلعاً على سير العمل في اليوم الأول من استئناف تقديم الخدمات للمواطنين بعد إعادة افتتاح المكتب.وقال :" إن افتتاح مكتب النفوس في مدينة صور بعد الحرب يُعد خطوة أساسية في إطار إعادة إلى المنطقة، ولا سيما إلى مدينة صور"، مشيراً إلى أن "المكتب فتح أبوابه أمام المواطنين، وأن معاملاتهم تسير بالشكل المطلوب".وأثنى على دور وعلى جهودها وعملها في تسيير شؤون المواطنين.وأضاف:" أن الأمر لا يقتصر على إعادة افتتاح مكتب النفوس، إذ من المتوقع أن يفتح في صور أبوابه خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعاود أيضاً عمله في المدينة خلال فترة قريبة جداً".وأشار إلى أن" المبنى الحالي لمكتب النفوس لا يليق بحجم العمل والمراجعات"، معتبراً أن المكتب" يجب أن يكون أوسع وأكثر ملاءمة لاستقبال المواطنين، إذ لا يجوز أن يقتصر على مساحة صغيرة لا تستوعب حجم الإقبال".وختم بتأكيد "السعي، اعتباراً من الآن، إلى تأمين مقر جديد يليق بمكتب النفوس ويتناسب مع أهمية دوره ومسؤولياته، بما يسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة".