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لبنان

إليكم المهام التي نفذها فوج حرس مدينة بيروت في العاصمة خلال شهر تموز

Lebanon 24
03-08-2026 | 07:06
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إليكم المهام التي نفذها فوج حرس مدينة بيروت في العاصمة خلال شهر تموز
إليكم المهام التي نفذها فوج حرس مدينة بيروت في العاصمة خلال شهر تموز photos 0
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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية مدينة بيروت، أنه استناداً إلى التقرير الصادر عن غرفة عمليات فوج حرس مدينة بيروت، المتعلق بحصيلة المهمات الميدانية التي نفذها الفوج في العاصمة خلال شهر تموز من العام 2026، وذلك بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وتعليمات قائد فوج حرس مدينة بيروت العميد عباس الحسيني، في إطار تعزيز الأمن والنظام العام، والحفاظ على السلامة العامة، ومواصلة تطبيق القوانين والأنظمة في مختلف أحياء العاصمة.
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وجاءت أبرز المهمات المنفذة على النحو الآتي:
* 228 مهمة مشتركة مع شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تنفيذًا لقرار معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الرامي إلى تشديد إجراءات ضبط المخالفات المرورية، والحد من التجاوزات التي تهدد السلامة العامة، وتعزيز الانضباط على الطرقات.
* 18 مهمة مؤازرة لمصالح بلدية بيروت، شملت المؤسسات المصنفة، الصحة، دائرتي السير و النظافة، ، بما أسهم في تسهيل تنفيذ الأعمال البلدية ومتابعة الشؤون الميدانية.
* 25 مهمة لإزالة المخالفات والتعديات من شوارع وأحياء مدينة بيروت، حفاظًا على النظام العام والمشهد الحضري.
* 61 مهمة متنوعة، شملت مكافحة ظاهرة نبش النفايات، وإزالة الباعة المتجولين والعربات والبسطات المخالفة، والحد من ظاهرة التسول، إضافة إلى منع سير الدراجات النارية على رصيف الكورنيش البحري، حفاظًا على سلامة المواطنين والمشاة، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم الى القضاء المختص.
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

وزير الداخلية

أحمد الحجار

بلدية بيروت

مروان عبود

الحسيني

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