إحياءً للذكرى السادسة لانفجار المرفأ... هذه الطرقات ستُقفل غدًا

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بمناسبة الذكرى السنوية السّادسة لانفجار مرفأ الأليم، وتكريمًا لأرواح ، ستنطلق مسيرتان بتاريخ يوم غد الثلاثاء تاريخ 04-08-2026 اعتبارًا من الساعة 16،00 ولحين الانتهاء، على الشكل التالي:الأولى: من أمام مركز فوج إطفاء بيروت – الكرنتينا باتجاه المرفأالثانية: من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ عينهكما سيُقام تجمّع من قبل أهالي وجرحى الانفجار السّاعة 15،00 من التاريخ المذكور على ، للانطلاق بمسيرة سيّارة نحو قصر عدل بيروت لإلقاء كلمة، ثم تتابع المسيرة سيرها باتّجاه بوّابة الشّهداء رقم /3/ في المرفأ. بعد ذلك، تنتقل إلى حرم المرفأ، حيث يتمّ وضع إكليل من الورد على النّصب التذكاري للشهداء.لذلك، ستتّخذ تدابير السير التالية:تحويل السير القادم من الدّورة باتجاه سوق السمكتحويل السير المتّجه من ساحة الفورم دو بيروت باتجاه الدخوليّة، ومنعه من الوصول إلى المسلكتحويل السير القادم من جادة شارل الحلو (محطّة التسفير) باتّجاه المسلك الشرقي، ومنعه من الوصول إلى تمثال المغتربتحويل السير القادم من تمثال المغترب، وعزل المسلك من محطّة التسفير حتّى تمثال المغترب، وبالعكستحويل السير المتّجه من نزلة صهيون قبيل التجمّع وانطلاق المسيرة الأولى من ساحة الشّهداء باتجاه تقاطع حدّاد (تحويل ظرفي)إزالة السيّارات، وعزل المسلك الشرقي المؤدّي من الفوروم دو بيروت حتّى بيت المركزييرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.