تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران تابت في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ: الكنيسة تُجدّد دعوتها إلى أنّ تأخذ العدالة مجراها الكامل

Lebanon 24
03-08-2026 | 07:28
A-
A+
المطران تابت في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ: الكنيسة تُجدّد دعوتها إلى أنّ تأخذ العدالة مجراها الكامل
المطران تابت في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ: الكنيسة تُجدّد دعوتها إلى أنّ تأخذ العدالة مجراها الكامل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، أصدر راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت البيان التالي: "نقف بخشوع أمام ذكرى الشهداء الذين ارتقوا في واحدة من أكبر المآسي التي عرفها لبنان، ونستذكر الجرحى والمفقودين، وكل العائلات التي تبدلت حياتها في لحظة ألم لا تزال آثارها حاضرة في القلوب والبيوت.
Advertisement
إن الرابع من آب ليس مجرد تاريخ في الذاكرة اللبنانية، بل هو جرح وطني وإنساني ما زال ينزف، ويذكّرنا جميعاً بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة ومؤسساتها في حماية الإنسان وصون كرامته وحقه في الحياة.
ومن كندا، حيث يحمل أبناء الجالية اللبنانية وطنهم في قلوبهم أينما كانوا، نتحد مع أهلنا في لبنان بالصلاة والرجاء، ونؤكد أن المسافات لا تلغي وجع الانتماء، ولا تُضعف شعورنا بالمسؤولية تجاه وطننا الأم.
إن الكنيسة، التي كانت دائماً إلى جانب المتألمين، تجدد دعوتها إلى أن تأخذ العدالة مجراها الكامل، في إطار قضاء مستقل ونزيه، بعيداً من أي تدخل أو ضغط، لأن الحقيقة ليست مطلباً سياسياً، بل حقاً إنسانياً وأخلاقياً لا يسقط بمرور الزمن.
إننا نصلي من أجل أن يمنح الله المسؤولين الحكمة والشجاعة ليكونوا في خدمة الحقيقة، وأن تبقى كرامة الضحايا وعائلاتهم فوق كل اعتبار، لأن المصالحة الحقيقية لا تُبنى على النسيان، بل على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي هذه المناسبة الأليمة، نحيي كل من وقف إلى جانب لبنان في محنته، من دول ومؤسسات وأفراد، كما نحيي أبناء الانتشار اللبناني الذين هبّوا يومها لمساندة وطنهم، مؤكدين أن التضامن الذي أظهروه يجسد عمق العلاقة التي لا تنقطع بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر.
نرفع صلاتنا إلى الله من أجل راحة أنفس الضحايا، وشفاء الجرحى، وتعزية العائلات المفجوعة، ونسأله أن يحفظ لبنان من كل شر، وأن يبارك أبناءه بوطن تسوده الحقيقة والعدالة والسلام، لأن الأوطان لا تُبنى إلا بالثقة، والثقة لا تقوم إلا على الحقيقة.
الرحمة للشهداء، والعزاء لعائلاتهم، والرجاء أن يبقى لبنان وطن الحياة، لا وطن المآسي والموت."
مواضيع ذات صلة
البطريرك ميناسيان في الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت: لقرع أجراس الكنائس
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 18:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يضع إكليلًا من الزهر على ضريح شهدائه عشية الذكرى السادسة لانفجار المرفأ
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 18:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عشية الذكرى السادسة لانفجار الرابع من آب.. مواقف متضامنة مع أهالي الضحايا ومطالب بتنفيذ العدالة
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 18:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ.. كيف سيتحرّك أهالي الضحايا؟
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 18:00:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الجالية اللبنانية

اللبنانية

الشهداء

بيروت

الحكمة

الرحمة

لبنان

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-08-03
Lebanon24
10:45 | 2026-08-03
Lebanon24
10:35 | 2026-08-03
Lebanon24
10:33 | 2026-08-03
Lebanon24
10:27 | 2026-08-03
Lebanon24
10:25 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24