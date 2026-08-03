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لبنان

جابر بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الإسكان في إعادة إطلاق القروض السكنية

Lebanon 24
03-08-2026 | 09:40
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جابر بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الإسكان في إعادة إطلاق القروض السكنية
جابر بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الإسكان في إعادة إطلاق القروض السكنية photos 0
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واصل وزير المالية ياسين جابر لقاءاته المخصصة لمتابعة الملفات الاجتماعية والإنمائية، فاستقبل في مكتبه في الوزارة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، حيث تناول البحث أوضاع المؤسسة في ظل استمرار توقف المصارف عن منح القروض السكنية منذ توقف مصرف لبنان عن دعمها عام 2018، وغياب أي برامج تمويل خارجية، إلى جانب متابعة ملفات الإغاثة وبرنامج "أمان".
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وخلال الاجتماع، عرض لحود دراسة تتضمن اقتراحين لإعادة تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان، أبرزها تخصيص اعتمادات في الموازنة العامة تُرصد للمؤسسة على شكل قروض سكنية تُعاد قيمتها إلى الخزينة تدريجياً من خلال أقساط المستفيدين. وأوضح أن تخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون دولار من شأنه تمكين المؤسسة من منح قروض لحوالي 1400 عائلة سنوياً، بما يساهم في معالجة جزء من أزمة السكن، وتحريك نحو 65 قطاعاً اقتصادياً يرتبط بقطاع البناء ومواد الإنشاء، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية وفرص العمل. 

وعرض جابرلواقع المالية العامة ولصعوبات التي تواجهها تسلم المقترحين واعداً بدراستهما.

كما استقبل جابر وفداً من بلدية النبطية  يتقدمهم عباس فخر الدين، جرى البحث في أوضاع المدينة وقضائها، ولا سيما متابعة أعمال رفع الأضرار وتأمين المساعدات الإغاثية والإسكانية للأهالي، إضافة إلى احتياجات البلدية والاتحادات البلدية في المنطقة.

وعقب اللقاء، أوضح رئيس البلدية أن البحث تناول عدداً من الملفات الإنمائية، وأن الوزير جابر أبدى استعداده لمتابعتها مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني، بما يساهم في تسريع معالجة القضايا المطروحة.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى ضرورة تأمين اعتمادات لبلدية النبطية والاتحادات البلدية، من ضمن المخصصات البلدية، لافتاً إلى أن وزير المالية وعد بمتابعة ملف المستحقات المالية العائدة للبلديات  بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، بهدف الإسراع في صرفها، بما يتيح للبلديات استعادة جزء من إمكاناتها المالية وتمكينها من مواصلة القيام بواجباتها الإنمائية والخدماتية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

كما التقى جابر وفداً من بنت جبيل.
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