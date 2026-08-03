تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العفو العام نحو انفراج مرتقب: بري يدعم "الصيغة السُّنية" واتصالات بالكتل قبل الجلسة التشريعية

Lebanon 24
03-08-2026 | 22:41
A-
A+
العفو العام نحو انفراج مرتقب: بري يدعم الصيغة السُّنية واتصالات بالكتل قبل الجلسة التشريعية
العفو العام نحو انفراج مرتقب: بري يدعم الصيغة السُّنية واتصالات بالكتل قبل الجلسة التشريعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتجه أزمة اقتراح قانون العفو العام نحو انفراج مرتقب، مع تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالدعوة إلى جلسة نيابية قبل منتصف آب الجاري، وسط اتصالات لتذليل اعتراضات الكتل وضمان تمرير الصيغة المتوافق عليها

وكان وفد من النواب السنة زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وبعد اللقاء قال باسمهم النائب بلال عبدالله ان «الصيغة التي توصلنا إليها نتيجة الصياغة مع لقاء نواب السنة ،وجدت ترحيباً كبيرا وصدراً رحبا من الرئيس بري.

وقال النائب الدكتورعماد الحوت عبر «اكس»ان الرئيس بري أكد دعمه لكل ما يحظى بإجماع النواب السُنَّة، بما يعزز فرص الوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إقرار القانون بعيداً عن الانتقائية والحسابات الضيقة، كما أكد إدراج اقتراحي قانوني العفو العام والغاء عقوبة الإعدام على جدول جلسة الهيئة العامة القادمة قبل ١٥ آب، مع أخذ مطالب اللقاء الموسّع للنواب السنة بعين الاعتبار».

وكتبت" الاخبار": بعد توافق النواب السُّنة على صيغة مشتركة لاقتراح قانون العفو العام، بما يمنع تبادل الاتهامات والمزايدات في ما بينهم، ويسهّل إقناع الكتل النيابية بدعمه، التقت لجنة صياغة اقتراح العفو العام المنبثقة عن لقائهم الموسع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس.

اللقاء كان «إيجابياً إلى أبعد الحدود»، بعدما بدا بري «متعاوناً ومتفهماً» لمطالبهم. فشكّل «بارقة أمل» بإمكانية إقرار العفو العام، وطي ملف «الموقوفين الإسلاميين»، بعد سنوات طويلة من التحركات والمطالبات.

وكان النواب قد استعرضوا أمام بري التعديلات على اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، التي توافقوا عليها بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام، وهي:

- إلغاء عبارة «المشدّدة» الواردة في اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، بما يتيح لأكثر من 30 محكوماً بالإعدام الاستفادة من تخفيض سنواتهم السجنيّة.

- استبدال عقوبة السجن المؤبّد بـ17 سنة سجنيّة.

- إمكانية استفادة الملاحقين بجرائم حق شخصي من قانون العفو العام، شرط عدم ارتكابهم ما تم الاتفاق على تسميته بـ«الجرائم الشائنة»؛ كالقتل العمدي والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاغتيالات السياسية والجرائم المرتكبة بحق أحد أفراد العائلة...

- إطلاق سراح الموقوفين الذين قضوا 12 عاماً في السجن، على أن يُتابعوا محاكماتهم وهم مُخلى سبيلهم، وتحتسب مدّة توقيفهم في الحكم النهائي.

بذلك، ستُعالج قضية نحو 120 «موقوفاً إسلامياً» على دفعات، فمنهم من سيخرج فوراً، فيما سيطلق سراح آخرين خلال العامين المقبلين، وبينهم الشيخ أحمد الأسير، الذي سيُخلى سبيله بعد نحو سنة ونصف السنة، مع الاستمرار في متابعته محاكمته.

يذكر أن الصيغة كانت قد نالت موافقة بري خلال اجتماع عقد بين بعض النواب السُّنة والنائب علي حسن خليل في مكتب نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، قبل نحو أسبوعين.

وعلمت «الأخبار» أن بري وعد النواب أمس بأن يدعو إلى جلسة تشريعية قبل 15 آب الجاري، بعد الانتهاء من صياغة جدول أعمالها، والاتفاق على صيغة لاقتراح قانون الإعلام الجديد، على أن يكون بندا العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام على رأس جدول الأعمال وليس في آخره.

كما تعهد بري بأن يُصوِّت نواب كتلته لصالح التعديلات على الاقتراحين المذكورين، على أن يعمل على معالجة أي اعتراضات قد تكون موجودة عند الكتل الأخرى، بمن فيهم نواب حزب الله الذين «لا يمانعون التعديلات»، وفق ما أبلغ بري الحاضرين. ولذا، كلّف خليل الذي حضر اللقاء، بأن يتابع اتصالاته مع مختلف القوى السياسية لتذليل أي عقبة قبل الدعوة إلى الجلسة، مشيراً إلى وجود مشكلة لدى تكتل «لبنان القوي» سيتم العمل على محاولة حلّها، بعدما أبلغ النائب جبران باسيل المعنيين معارضته اقتراح قانون العفو العام بصيغته الحالية.

واستعرض النواب أيضاً موقف حزب «القوات اللبنانية». فأفادوا بري بحصولهم على تعهد من نوابه بأن يصوتوا لصالح التعديلات. ليردّ بري: «العبرة بالتنفيذ. سننتظر ونرى». وهو ما وافق عليه النواب الحاضرون، لافتين إلى أن «الجلسة ستكون علنية، وعليه، سيتحمل كل فريق مسؤولية الوعود التي أطلقها في العلن». كما اتفق بري والنواب السُّنة على التواصل مع قيادة الجيش اللبناني لإيجاد صيغة تتفهم تحفظاته، بعدما أبدت المؤسسة العسكرية اعتراضها على عبارة «مُبرَم».

أما النواب الذين لم يحضروا الاجتماع الموسع في مجلس النواب أو لقاء عين التينة، فأكد الحاضرون «أننا نمثلهم»، موضحين أن بعضهم موجود خارج البلاد وبعضهم الآخر ممثل بأعضاء من كتلتهم كالنائبين فيصل كرامي وحسن مراد، اللذين مثّلهما نائبا جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية»، عدنان طرابلسي وطه ناجي. وأشاروا إلى «أننا تواصلنا مع جميع النواب الذين أكدوا موافقتهم على الصيغة النهائية، ولن يخرجوا عن الإجماع السُّني».

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة تشريعية مرتقبة أوائل آب وصيغة موحدة لقانون العفو العام تبحث غداً
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كبارة: طالبتُ الرئيس بري بتأجيل جلسة مجلس النواب في ظل الرفض السني لصيغة "العفو العام"
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"العفو العام" رهن التوافق وجلسة تشريعية بعد عاشوراء
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة تشريعية مرتقبة الاسبوع المقبل.. وتعديلات للنواب السنّة على "العفو العام"
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

القوات اللبنانية

جبران باسيل

نائب رئيس

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

علي حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-04
Lebanon24
11:54 | 2026-08-04
Lebanon24
11:38 | 2026-08-04
Lebanon24
11:34 | 2026-08-04
Lebanon24
11:31 | 2026-08-04
Lebanon24
11:23 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24