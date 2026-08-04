القرار الظني اولا

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أضاف المصدر أنه من البديهي أن يتجه الاعتصام نحو ، وتحديداً ، لحضه على إصدار القرار الظني الذي طال انتظاره، والذي لا يزال سبب التأخير في صدوره غير واضح حتى الآن، سواء أكان ناجماً عن اعتبارات سياسية أم عن أسباب أخرى.وختم المصدر بأن الضغط الشعبي يجب أن يتركز على المطالبة بإصدار القرار الظني، إنصافاً لضحايا الانفجار، ورحمةً بالشهداء، وتحقيقاً للعدالة التي ينتظرها الجرحى وذوو الضحايا منذ سنوات.