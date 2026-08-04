مخزومي: قضية 4 آب ليست شأنًا خاصًا بل قضية وطن بأكمله

كتب على منصة "أكس": "في ذكرى انفجار مرفأ ، نستذكر واحدة من أكبر المآسي التي أصابت ، ونجدّد الوقوف إلى جانب أهالي والجرحى الذين لم يتوقفوا يومًا عن المطالبة بالحقيقة والعدالة. إن هذه القضية ليست شأنًا خاصًا بعائلات الضحايا، بل قضية وطن بأكمله، ولا يمكن بناء دولة تحترم مواطنيها من دون محاسبة المسؤولين، مهما علت مواقعهم. العدالة المؤجلة هي ظلم مستمر، وحان الوقت لأن يأخذ مجراه بعيدًا من أي تدخل أو تعطيل، وصولًا إلى كشف الحقيقة كاملة وإنصاف الضحايا".