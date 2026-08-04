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لبنان

مخزومي: قضية 4 آب ليست شأنًا خاصًا بل قضية وطن بأكمله

Lebanon 24
04-08-2026 | 02:51
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مخزومي: قضية 4 آب ليست شأنًا خاصًا بل قضية وطن بأكمله
مخزومي: قضية 4 آب ليست شأنًا خاصًا بل قضية وطن بأكمله photos 0
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، نستذكر واحدة من أكبر المآسي التي أصابت لبنان، ونجدّد الوقوف إلى جانب أهالي الشهداء والجرحى الذين لم يتوقفوا يومًا عن المطالبة بالحقيقة والعدالة. إن هذه القضية ليست شأنًا خاصًا بعائلات الضحايا، بل قضية وطن بأكمله، ولا يمكن بناء دولة تحترم مواطنيها من دون محاسبة المسؤولين، مهما علت مواقعهم. العدالة المؤجلة هي ظلم مستمر، وحان الوقت لأن يأخذ القضاء مجراه بعيدًا من أي تدخل أو تعطيل، وصولًا إلى كشف الحقيقة كاملة وإنصاف الضحايا".

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