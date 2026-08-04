تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت... وزير العدل: القرار الظنّي سيصدر

Lebanon 24
04-08-2026 | 09:36
A-
A+
إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت... وزير العدل: القرار الظنّي سيصدر
إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت... وزير العدل: القرار الظنّي سيصدر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحيا أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، بمُشاركة حشد كبير من المواطنين ومن السياسيين، الذكرى السادسة لكارثة 4 آب.
 
Advertisement
وإنطلقت مسيرة أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت، إلى أمام تمثال المغترب في مُحيط المرفأ.
 
كما انطلقت مسيرة ثانية من ساحة الشهداء، باتّجاه المرفأ، لإحياء الذكرى السادسة لانفجار 4 اب.
 
وكان مواطنون توافدوا إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، للمشاركة بمسيرة دعت إليها جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحت عنوان، "6 سنين... العدالة بدها قرار"، بمشاركة أهالي الضحايا.

وغلبت على الحشد، إلى جانب الأعلام اللبنانية وصور الضحايا، لافتات تدعو للإسراع في إصدار القرار الاتهامي، وتندد بالمعرقلين.

وكانت عائلات ضحايا وشهداء انفجار المرفأ، نظمت تجمعًا داخل حرم مرفأ بيروت، ورُفِعَت صور الضحايا ولافتات تطالب بالعدالة، وذلك أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في انفجار الرابع من آب 2020، في حضور وزراء العدل عادل نصار والإعلام المحامي بول مرقص والشوؤن الاجتماعية حنين السيد، السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، الوزير السابق زياد بارود، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، وحشد من السفراء وممثلي المنظمات والبعثات الدبلوماسية في أميركا وأوستراليا والدول الأوروبية وناشطين وحشد من أهالي الضحايا.

والقت السيدة ميراي الخوري كلمة باسم اهالي الضحايا قالت فيها: "نجتمع اليوم لتكريم ضحايا انفجار 4 آب وتخليد ذكراهم. إن وجودكم هنا، وأكاليل الزهور التي وضعتموها اليوم، تعني لنا أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه. إنها بمثابة تذكير قوي بأن حزننا معترف به، وأن الأرواح التي فقدت في ذلك اليوم المشؤوم لم تُنسَ ولن تُختزل إلى مجرد ذكرى".

اضافت: "نحن ممتنون للغاية لدعمكم واهتمامكم بهذه المأساة في مجلس حقوق الإنسان والمحافل الدولية على مدى السنوات الست الماضية. في أحلك لحظاتنا، لم تتجاهلونا. ومع ذلك، نعلم أن السعي لتحقيق العدالة لم ينته بعد، مما يجعل هذه الجريمة، جريمة دولية ضد حقوق الإنسان، وتهم جميع الدول الملتزمة بالعدالة".

وتابعت: "لأن حقوق الإنسان عالمية، فإن عملنا المشترك لم ينتهِ بعد. نرجو دعمكم المتواصل في الأيام المقبلة. في حال واجهت التحقيقات المحلية أي تأخير أو عقبات أو محاولات لعرقلة سيرها، فإننا نعتمد عليكم، أيها المنتديات الدولية، لضمان استمرار البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".

أما وزير العدل، فأكد أنّ "القرار الظنّي سيصدر، وستتم المحاكمة بعد ذلك، وهذا واجب الدّولة وليس منّةً، وحق لكم ولكل اللّبنانيّين"، مشدّدًا على أنّ "القضيّة تمسّ كلّ لبنان".

كما أكد أنّ "النّيابة العامّة تعمل بشكل جدّي ورصين ودون مماطلة على إنجاز المطالعة في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، مع احترام استقلاليّة القضاء، ومن المفترَض أن تنتهي من المطالعة قبل نهاية العام، والإجراءات تسير بوتيرة طبيعيّة". 

وأوضح أنّ "بعد صدور القرار النّهائي، سيُحوّل إلى المحاكمة في المجلس العدلي، وأنّ القرار الظنّي ليس حُكمًا"، لافتًا إلى أنّ "المجلس العدلي تعطّل خلال سنوات، وأُعيد تشكيله مع الحكومة الحاليّة، وهو يجتمع مرّة أسبوعيًّا على الأقل، وعمله رصين ولكن دون أي تأخير ومماطلة".
 
واكد ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود هو ضامن لاستقلاليّة القضاء وحسن عمله، وهو رئيس المجلس العدلي المؤلَّف من كبار القضاة في لبنان، وعلينا الاطمئنان، لأنّ القضاء يعمل اليوم ولا مماطلة".
 
بدوره، أكد مرقص "ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في القضية، على ما صرّح به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام".

وأشار إلى الاجتماع الوزاري برئاسة الرئيس سلام يوم أمس، الذي لفت فيه إلى أنه "من المرتقب أن يصدر القرار الاتهامي خلال شهور معدودة كحدّ أقصى، مع احترام مبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء".

وشدد على كلام رئيس الجمهورية لناحية كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، معتبراً أنهما ضرورة حتمية في ظل عدم تبديد أي عراقيل في ظلّ هذا العهد الرئاسي وهذه الحكومة، بما يفضي إلى الوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا والشهداء وأهاليهم".

وكانت كلمات عديدة لاهالي الضحايا، الذين اجمعوا على تحقيق العدالة قريباً.
مواضيع ذات صلة
وزيرا العدل والإعلام يشاركان غداً في إحياء الذكرى الـ6 لانفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان في الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت: لقرع أجراس الكنائس
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكرى انفجار مرفأ بيروت اليوم: توقع صدور القرار الاتهامي قبل نهاية السنة
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء مراسم إحياء ذكرى استشهاد العاملين في مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:11:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

اللبنانية

الجمهوري

الأوروبي

جمهورية

القضاء

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-04
Lebanon24
11:54 | 2026-08-04
Lebanon24
11:38 | 2026-08-04
Lebanon24
11:34 | 2026-08-04
Lebanon24
11:31 | 2026-08-04
Lebanon24
11:23 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24