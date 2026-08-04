إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت... وزير العدل: القرار الظنّي سيصدر

أحيا أهالي ضحايا إنفجار مرفأ ، بمُشاركة حشد كبير من المواطنين ومن السياسيين، الذكرى السادسة لكارثة 4 آب.

وإنطلقت مسيرة أهالي فوج إطفاء بيروت، إلى أمام تمثال المغترب في مُحيط المرفأ.

كما انطلقت مسيرة ثانية من ساحة ، باتّجاه المرفأ، لإحياء الذكرى السادسة لانفجار 4 اب.

وكان مواطنون توافدوا إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، للمشاركة بمسيرة دعت إليها جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحت عنوان، "6 سنين... العدالة بدها قرار"، بمشاركة أهالي الضحايا.



وغلبت على الحشد، إلى جانب الأعلام وصور الضحايا، لافتات تدعو للإسراع في إصدار القرار الاتهامي، وتندد بالمعرقلين.





وكانت عائلات ضحايا وشهداء انفجار المرفأ، نظمت تجمعًا داخل حرم مرفأ بيروت، ورُفِعَت صور الضحايا ولافتات تطالب بالعدالة، وذلك أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في انفجار الرابع من آب 2020، في حضور وزراء العدل عادل نصار والإعلام المحامي بول مرقص والشوؤن الاجتماعية حنين السيد، السفير البابوي في باولو بورجيا، الوزير السابق زياد بارود، سفيرة لدى لبنان، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، وحشد من السفراء وممثلي المنظمات والبعثات الدبلوماسية في أميركا وأوستراليا والدول الأوروبية وناشطين وحشد من أهالي الضحايا.والقت السيدة ميراي الخوري كلمة باسم اهالي الضحايا قالت فيها: "نجتمع اليوم لتكريم ضحايا انفجار 4 آب وتخليد ذكراهم. إن وجودكم هنا، وأكاليل الزهور التي وضعتموها اليوم، تعني لنا أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه. إنها بمثابة تذكير قوي بأن حزننا معترف به، وأن الأرواح التي فقدت في ذلك اليوم المشؤوم لم تُنسَ ولن تُختزل إلى مجرد ذكرى".اضافت: "نحن ممتنون للغاية لدعمكم واهتمامكم بهذه المأساة في مجلس حقوق الإنسان والمحافل الدولية على مدى السنوات الست الماضية. في أحلك لحظاتنا، لم تتجاهلونا. ومع ذلك، نعلم أن السعي لتحقيق العدالة لم ينته بعد، مما يجعل هذه الجريمة، جريمة دولية ضد حقوق الإنسان، وتهم جميع الدول الملتزمة بالعدالة".وتابعت: "لأن حقوق الإنسان عالمية، فإن عملنا المشترك لم ينتهِ بعد. نرجو دعمكم المتواصل في الأيام المقبلة. في حال واجهت التحقيقات المحلية أي تأخير أو عقبات أو محاولات لعرقلة سيرها، فإننا نعتمد عليكم، أيها المنتديات الدولية، لضمان استمرار البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".أما وزير العدل، فأكد أنّ "القرار الظنّي سيصدر، وستتم المحاكمة بعد ذلك، وهذا واجب الدّولة وليس منّةً، وحق لكم ولكل اللّبنانيّين"، مشدّدًا على أنّ "القضيّة تمسّ كلّ لبنان".كما أكد أنّ "النّيابة العامّة تعمل بشكل جدّي ورصين ودون مماطلة على إنجاز المطالعة في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، مع احترام استقلاليّة ، ومن المفترَض أن تنتهي من المطالعة قبل نهاية العام، والإجراءات تسير بوتيرة طبيعيّة".وأوضح أنّ "بعد صدور القرار النّهائي، سيُحوّل إلى المحاكمة في المجلس العدلي، وأنّ القرار الظنّي ليس حُكمًا"، لافتًا إلى أنّ "المجلس العدلي تعطّل خلال سنوات، وأُعيد تشكيله مع الحكومة الحاليّة، وهو يجتمع مرّة أسبوعيًّا على الأقل، وعمله رصين ولكن دون أي تأخير ومماطلة".واكد ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود هو ضامن لاستقلاليّة القضاء وحسن عمله، وهو رئيس المجلس العدلي المؤلَّف من كبار القضاة في لبنان، وعلينا الاطمئنان، لأنّ القضاء يعمل اليوم ولا مماطلة".بدوره، أكد مرقص "ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في القضية، على ما صرّح به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام".وأشار إلى الاجتماع الوزاري برئاسة الرئيس سلام يوم أمس، الذي لفت فيه إلى أنه "من المرتقب أن يصدر القرار الاتهامي خلال شهور معدودة كحدّ أقصى، مع احترام مبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء".وشدد على كلام رئيس الجمهورية لناحية كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، معتبراً أنهما ضرورة حتمية في ظل عدم تبديد أي عراقيل في ظلّ هذا الرئاسي وهذه الحكومة، بما يفضي إلى الوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا والشهداء وأهاليهم".وكانت كلمات عديدة لاهالي الضحايا، الذين اجمعوا على تحقيق العدالة قريباً.