الجميّل: إيران لا تريد للبنان أن يكون دولة مستقلة

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وأشار الى أن " لا تريد للبنان أن يكون دولة مستقلة، بل ذراعًا تابعًا لها"، معتبرًا أنها "تستخدم أذرعها لزعزعة استقرار المنطقة".وشدد على أن "العدالة في قضية انفجار المرفأ المدخل الأساسي لبناء الدولة"، داعيًا إلى "إصدار القرار الاتهامي والانطلاق بالمحاكمة، لأن لا استقرار من دون عدالة وحقيقة".واعتبر أن "لبنان يدفع ثمن الصراعات الإقليمية من خلال "، مشيرا الى إنه "حوّل البلاد إلى منصة تخدم المشروع "، لافتا إلى أن "الأولوية حصر السلاح بيد الدولة، ودعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مسار استعادة السيادة، تمهيدًا لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة".وفي الملف الإقليمي، رأى أن "مستقبل المنطقة يرتبط بمآلات المواجهة مع إيران"، معربًا عن أمله في أن "تفضي إلى وقف دعمها للأذرع المسلحة والتخلي عن سياساتها التوسعية".ورأى أن "المفاوضات مع ضرورة لأنها تتيح للدولة ، لا لأي جهة أخرى، الدفاع عن مصالح لبنان"، معتبرًا أن "المسار التفاوضي يجب أن يبدأ بانسحاب إسرائيل، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال معالجة الملفات العالقة، وصولًا إلى ترسيم الحدود".وقال: "لا مانع من أن يسلك لبنان درب السلام الدائم الذي اعتمدته غالبية "، معتبرًا أن "من حق اللبنانيين إنهاء دوامة الحروب والتفرغ لإعادة بناء بلدهم".وبالنسبة الى العلاقة مع ، أعرب عن أمله "في إقامة علاقات جيدة مع في المرحلة الجديدة، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد وخدمة مصالح البلدين".وشكر "لدول الخليج دعمها المستمر للبنان واحتضانها مئات آلاف اللبنانيين"، داعيًا إلى "مساندة لبنان في استعادة سيادته والعودة إلى محيطه العربي".وأكد أن "لبنان قادر عافيته وبناء دولة قوية تستعيد مكانتها العربية"، معربًا عن ثقته بأن "البلاد ستنهض مجددًا وتستعيد دورها الطبيعي في المنطقة".