عمار لرئيس الحكومة: اتهمت المقاومة وتجاهلت جرائم إسرائيل

Advertisement

استغرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، في بيان، رد رئيس الحكومة على اتهام السلطة بتقديم خدمات للعدو ، معتبراً أنه كان الأجدى به الإجابة عن الأسئلة الجوهرية التي طرحها لـ" " بدلاً من إطلاق الاتهامات والهرب إلى الأمام.وأشار عمار إلى أن هذه "الاندفاعة والحماسة واللهجة" التي ظهر بها رئيس الحكومة تلتزم الصمت والغياب أمام الاعتداءات اليومية على السيادة ، وتدمير القرى وتجريف المنازل، فضلاً عن تصريحات قادة العدو الرافضة للانسحاب من الجنوب.ورأى البيان أن رئيس الحكومة "ارتضى لنفسه أن يكون خارج الصورة والفعل"، ولم يعد يميّز بين من ينتهك السيادة ومن يدافع عنها، وبدلاً من تلقّف الدعوة للحوار وتوحيد الموقف الوطني، اختار تكرار "المعزوفة الممجوجة ذاتها".وطرح عمار سلسلة أسئلة بوجه سلام، قائلاً: "أليس مسار التنازلات وشرعنة هدية مجانية للعدو؟ أليس التنازل عن حق اللبنانيين في مقاضاة العدو عوناً له؟ وأليس معاداة في ظل استمرار العدوان عوناً للعدو أيضاً؟"، متسائلاً عما حققه مسار المفاوضات المباشرة سوى المماطلة والمزيد من الاعتداءات والتنازلات.وختم عمار بيانه بالتأكيد على أنه كان حرياً برئيس الحكومة تحمّل المسؤولية الوطنية عبر وقف التنازلات المجانية، والاستجابة لدعوة الحوار لتوحيد الجهود دفاعاً عن وسيادته.