تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عمار لرئيس الحكومة: اتهمت المقاومة وتجاهلت جرائم إسرائيل

Lebanon 24
04-08-2026 | 13:49
A-
A+
عمار لرئيس الحكومة: اتهمت المقاومة وتجاهلت جرائم إسرائيل
عمار لرئيس الحكومة: اتهمت المقاومة وتجاهلت جرائم إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استغرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، في بيان، رد رئيس الحكومة نواف سلام على اتهام السلطة بتقديم خدمات للعدو الإسرائيلي، معتبراً أنه كان الأجدى به الإجابة عن الأسئلة الجوهرية التي طرحها الأمين العام لـ"حزب الله" بدلاً من إطلاق الاتهامات والهرب إلى الأمام.
Advertisement

وأشار عمار إلى أن هذه "الاندفاعة والحماسة واللهجة" التي ظهر بها رئيس الحكومة تلتزم الصمت والغياب أمام الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على السيادة اللبنانية، وتدمير القرى وتجريف المنازل، فضلاً عن تصريحات قادة العدو الرافضة للانسحاب من الجنوب.

ورأى البيان أن رئيس الحكومة "ارتضى لنفسه أن يكون خارج الصورة والفعل"، ولم يعد يميّز بين من ينتهك السيادة ومن يدافع عنها، وبدلاً من تلقّف الدعوة للحوار وتوحيد الموقف الوطني، اختار تكرار "المعزوفة الممجوجة ذاتها".

وطرح عمار سلسلة أسئلة بوجه سلام، قائلاً: "أليس مسار التنازلات وشرعنة الاحتلال هدية مجانية للعدو؟ أليس التنازل عن حق اللبنانيين في مقاضاة العدو عوناً له؟ وأليس معاداة المقاومة في ظل استمرار العدوان عوناً للعدو أيضاً؟"، متسائلاً عما حققه مسار المفاوضات المباشرة سوى المماطلة والمزيد من الاعتداءات والتنازلات.

وختم عمار بيانه بالتأكيد على أنه كان حرياً برئيس الحكومة تحمّل المسؤولية الوطنية عبر وقف التنازلات المجانية، والاستجابة لدعوة الحوار لتوحيد الجهود دفاعاً عن لبنان وسيادته.
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل تورك: الحكومة مُهتمة باستمرار العمل بجمع الأدلّة المرتبطة بما قد يشكّل جرائم حرب
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 02:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار": نتّهم الحكومة وبالأخص وزير الطاقة بالتسبب بالأذى للبنانيين عمداً
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 02:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قتل سيّدة.. متّهم بجريمة قتل في قبضة الأمن
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 02:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: سلطنا الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 02:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نواف سلام

اللبنانية

حزب الله

علي عمار

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-08-04
Lebanon24
15:37 | 2026-08-04
Lebanon24
15:31 | 2026-08-04
Lebanon24
15:30 | 2026-08-04
Lebanon24
14:53 | 2026-08-04
Lebanon24
14:44 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24