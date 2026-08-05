انشغال سوري عن لبنان

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تأتي تصريحات لحزب الله الشيخ نعيم بشأن بالتوازي مع مواقف رسمية سورية حملت الرسائل نفسها، ولا سيما ما عبّر عنه السوري أسعد الشيباني خلال زيارته الأخيرة إلى .ويأتي هذا التقارب في الخطاب رغم استمرار التسريبات التي تتحدث عن ضغوط أميركية على لدفعها نحو مواجهة مع . إلا أن معطيات سياسية وأمنية تشير إلى أن هذا السيناريو يبدو مستبعدًا في المرحلة الحالية، في ظل انشغال القيادة بملفين تعتبرهما أكثر إلحاحًا، هما الحدود السورية– والتعامل مع الملف الكردي وتداعياته الأمنية والعسكرية.وكان قاسم اكد في كلمته امس «أهمية وضرورة العلاقة الأخوية والإيجابية والتعاونية بين دولتي لبنان وسوريا»، معرباً عن أمله في أن «تنجح سوريا في بسط العدل وتعاون كل مكوناتها وأن تبقى واحدة موحدة وأن تُخرج العدو من كل أراضيها المحتلة».وأضاف : «سوريا المستقرة هي سند للبنان كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسباً بتقدير الطرفين».