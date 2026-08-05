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لبنان

بالصور والفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوباً

Lebanon 24
05-08-2026 | 01:59
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بالصور والفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوباً
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أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية ان الفرقة 91 تواصل العمل لإزالة التهديدات التي تستهدف مواطني دولة إسرائيل في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.
وقالت: في إطار نشاط ميداني مركّز في منطقة صربين، دمّرت قوات اللواء 300 وقوات وحدة “يهلوم” مسارًا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار. وقد استخدمت منظمة حزب الله الإرهابية هذا المسار للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا.
وأضافت: وخلال الأيام الأخيرة، عملت قوات لواء “كفير” في جنوب لبنان، وعثرت على مستودع لوسائل قتالية احتوى على منصات إطلاق وقذائف صاروخية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات اللواء 4 على عشرات الوسائل القتالية من أنواع مختلفة، بينها بنادق كلاشنيكوف، وصواريخ مضادة للدروع، ومعدات قتالية إضافية.
 
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