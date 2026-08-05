بالصور والفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوباً

تدمير بنية تحتية تحت الأرض بطول عشرات الأمتار: قوات الفرقة 91 تواصل تدمير وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان



🔸تواصل قوات الفرقة 91 العمل لإزالة التهديدات التي تستهدف مواطني دولة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.



🔸في إطار نشاط ميداني مركّز في… pic.twitter.com/T7unwPPZJt — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) August 5, 2026 Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية ان الفرقة 91 تواصل العمل لإزالة التهديدات التي تستهدف مواطني في المنطقة الأمنية بجنوب .وقالت: في إطار نشاط ميداني مركّز في منطقة صربين، دمّرت قوات اللواء 300 وقوات وحدة “يهلوم” مسارًا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار. وقد استخدمت منظمة الإرهابية هذا المسار للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا.وأضافت: وخلال الأيام الأخيرة، عملت قوات لواء “كفير” في ، وعثرت على مستودع لوسائل قتالية احتوى على منصات إطلاق وقذائف صاروخية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات اللواء 4 على عشرات الوسائل القتالية من أنواع مختلفة، بينها ، وصواريخ مضادة للدروع، ومعدات قتالية إضافية.