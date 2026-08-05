بالصور والفيديو.. الجيش الاسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه جنوباً

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تدمير بنية تحتية تحت الأرض بطول عشرات الأمتار: قوات الفرقة 91 تواصل تدمير وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
🔸تواصل قوات الفرقة 91 العمل لإزالة التهديدات التي تستهدف مواطني دولة إسرائيل في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.
🔸في إطار نشاط ميداني مركّز في… pic.twitter.com/T7unwPPZJt
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 5, 2026
تدمير بنية تحتية تحت الأرض بطول عشرات الأمتار: قوات الفرقة 91 تواصل تدمير وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
🔸تواصل قوات الفرقة 91 العمل لإزالة التهديدات التي تستهدف مواطني دولة إسرائيل في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.
🔸في إطار نشاط ميداني مركّز في… pic.twitter.com/T7unwPPZJt