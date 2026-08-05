بكمائن محكمة.. شعبة المعلومات توقف 6 مروّجين وتضبط كميات من المخدّرات

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة الجرائم، ولا سيّما عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدّرات في العديد من المناطق في ، وبخاصةٍ في المتن وكسروان وجبيل.على أثر ذلك، تمّ تكليف القطعات المختصّة في الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه فيهم وتوقيفهم.بتواريخ مختلفة، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة وتكثيف الدّوريّات في المناطق التي ينشط فيها المروّجون، نفّذت دوريّات الشّعبة كمائن ومداهمات في مناطق: زوق مصبح، الجديدة، ، ، وفرن الشّبّاك، حيث أوقفت ستّة مروجين على متن ثلاث درّاجات آليّة وسيارتين، جرى ضبطها، وهم كل من:أ. د. (موالد عام ١٩٩٣، فلسطيني)ج. م. (مواليد عام 1998، سوري)ح. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)خ. خ. (مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)ف. س. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)م. ش. (مواليد عام ٢٠٠٧، سوري)ضُبِطَ في حوزتهم كميّات من أنواع مختلفة من المخدّرات (كوكايين، باز، حشيشة الكيف، ماريجوانا، الكريستال، وحبوب مخدرة)، إضافةً إلى ضبط ورقة نقديّة مزيّفة من فئة المائة دولار أميركي.بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.