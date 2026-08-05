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لبنان

الرئيس عون استقبل ماغرو مودّعًا ومنحه وساماً

Lebanon 24
05-08-2026 | 03:09
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الرئيس عون استقبل ماغرو مودّعًا ومنحه وساماً
الرئيس عون استقبل ماغرو مودّعًا ومنحه وساماً photos 0
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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم نشاطاً دبلوماسياً، تابع خلاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع عدد من السفراء الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة الى سبل تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة، والعمل على تأمين الدعم اللازم للمواقف اللبنانية ضمن الأهداف التي وضعها الرئيس عون للنهوض بلبنان وإعادة الامن والاستقرار الى ربوعه.
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السفير ماغرو
وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو الذي زاره مودعاً لمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان.  ونوّه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير ماغرو خلال فترة عمله الدبلوماسي في بيروت، على تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية، ومنحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديراً لعطاءاته.
السفير الشاعر
كما عرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، عمل السفارة في تقوية العلاقات بين لبنان وفرنسا على مختلف الأصعدة، والدعم الذي يمكن لفرنسا ان تقدمه في هذه الفترة لمساعدة لبنان على تخطي الازمات التي تعصف به. كما اطلع رئيس الجمهورية على اوضاع الجالية اللبنانية في فرنسا.


سفيرة لبنان في أرمينيا
وبحث الرئيس عون مع سفيرة لبنان في أرمينيا ديمه حداد، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والدور الذي تقوم به الجالية اللبنانية ومساهمتها في تقوية الروابط بين لبنان وأرمينيا.
كما عرض رئيس الجمهورية والسفيرة حداد الدعوة التي تلقاها من نظيره الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان للمشاركة في "قمة القادة" التي ستستضيفها يريفان في 16 تشرين الأول المقبل، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وتركّز القمة على ما يشهده العالم من تزايد في حالة عدم اليقين وتضارب الأولويات، وسبل حماية الطبيعة في ظل التهديدات بتقويض الامن الغذائي وسبل العيش وصحة الشعوب، مع استمرار فقدان التنوع البيولوجي وتغيّر المناخ وتدهور الأراضي والتلوث. 
 
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