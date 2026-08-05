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لبنان

كركي يدعو المضمونين للاستفادة من قانون تعليق المهل

Lebanon 24
05-08-2026 | 04:22
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كركي يدعو المضمونين للاستفادة من قانون تعليق المهل
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بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 27/7/2026، المنشور في العدد 32 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30/7/2026، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 3/8/2026 حملت الرقم 843 قضى بموجبها تعليق كافّة المهل القانونيّة والعقديّة على معاملات فروع الضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/3/2026 لغاية 31/7/2026.  عملياً، تُترجم مفاعيل هذه المذكّرة، بالنسبة إلى المضمونين، على النحو الآتي:
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أصبح بإمكان الأجراء المضمونين الذين تركوا العمل، ولا تنطبق عليهم شروط الانتساب إلى الضمان الصحّي التقاعدي، تقديم طلبات انتسابهم إلى الضمان الاختياري، مع ضرورة مراجعة مكاتب ومديريّات الصندوق لدراسة كل حالة. 
يمكن للمضمونين الذين لديهم معاملات صحيّة (دوائيّة أو مخبريّة أو شعاعيّة) تعدّى مدّتها الأشهر الستّة، تقديمها لدراسة إمكانيّة قبضها من كافّة مراكز ومكاتب الصندوق.
كذلك تسري مفاعيل هذه المذكّرة على المهل الزمنيّة المتعلّقة بالتعويضات العائليّة للأفراد والمؤسسات. 
ويدعو المدير العام المضمونين إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم لأنّهم قد يخسرون حقّهم في الاستفادة من هذا الإجراء النوعي في حال تقاعسهم وتأخّرهم في المتابعة. 
وفي الختام، يؤكّد د. كركي أن تعليق المهل هو خطوة عمليّة تأتي في إطار السياسة العامّة للدولة والتي تواكبها إدارة الصندوق، بتوجيه ومتابعة من المدير العام، لحماية حقوق المضمونين وأفراد عائلاتهم وعدم تحميلهم نتائج الظروف الأمنية القاهرة التي حالت دون تمكّنهم من إنجاز معاملاتهم ضمن المهل المحدّدة.
 
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