تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حسابات "حماس" غير حسابات "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-08-2026 | 05:45
A-
A+
حسابات حماس غير حسابات حزب الله
حسابات حماس غير حسابات حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شكّل الحديث عن استعداد حركة "حماس" للدخول في ترتيبات تتعلق بسلاحها، ضمن أي تسوية شاملة، تطوراً سياسياً لافتاً، ليس لأنه يحسم مصير هذا السلاح، بل لأنه يعكس حجم التحولات التي تشهدها المنطقة بعد سنوات طويلة من الصراعات المفتوحة.
Advertisement
 
وفي لبنان، أعاد هذا التطور طرح سؤال لم يعد مقتصراً على الأوساط السياسية، بل بات جزءاً من النقاش العام ويتمحور حول مدى انعكاس المسار الإقليمي على مقاربة "حزب الله" لملف سلاحه، أم أن خصوصية الساحة اللبنانية تجعل المقارنة غير دقيقة؟
 
في رأي بعض المحللين السياسيين أن هناك اختلافات جوهرية بين التجربتين. فـ"حماس" حركة فلسطينية تعمل ضمن سياق يرتبط بالقضية الفلسطينية وبالوضع في قطاع غزة، فيما "حزب الله" هو تنظيم لبناني له حضور سياسي وشعبي وعسكري، ويعد نفسه جزءاً من معادلة الردع مع إسرائيل. ولذلك، فإن إسقاط تجربة على أخرى بصورة آلية قد يقود إلى استنتاجات متسرعة.
 
لكن، في المقابل، لا يمكن تجاهل أن المنطقة تعيش مرحلة إعادة رسم للتوازنات. فالكثير من المسلمات التي حكمت الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين أصبحت موضع مراجعة، سواء بفعل الحروب، أو التفاهمات الإقليمية، أو الضغوط الدولية، أو التحولات في أولويات القوى الكبرى.
 
ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان "حزب الله" سيكرر تجربة "حماس"، بل ما إذا كانت البيئة السياسية والأمنية الجديدة ستدفع كل الأطراف إلى إعادة النظر في أدواتها وأدوارها.
 
من المسلم به في لبنان أن الدولة، كما بات واضحًا، تضع استعادة احتكارها للسلاح في صلب مشروعها السياسي، انطلاقاً من مبدأ أن أي دولة لا تكتمل سيادتها إلا عندما يكون قرار استخدام القوة محصوراً بمؤسساتها الشرعية. وهذا المبدأ يحظى بتأييد شريحة واسعة من اللبنانيين، لكنه يصطدم في الوقت نفسه بتعقيدات داخلية وإقليمية تجعل الوصول إليه أكثر صعوبة.
 
وفي المقابل، يؤكد "حزب الله" في مواقفه المعلنة أن أي نقاش في مستقبل سلاحه يرتبط أولاً بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وتوافر ضمانات حقيقية لأمن لبنان. وهذا يعني أن مقاربته تنطلق من اعتبارات تختلف عن تلك التي تحكم أي ساحة أخرى.
 
لكن الثابت أن المنطقة تتغير بسرعة. وما كان يُعد قبل سنوات من الثوابت السياسية أو العسكرية، أصبح اليوم جزءاً من النقاش. لذلك، فإن السؤال الذي سيزداد حضوراً في المرحلة المقبلة ليس حول قبول "حماس" أو رفض "حزب الله"، بل عمّا إذا كانت التحولات الإقليمية ستفرض على جميع القوى إعادة تعريف أدوارها، بما يفتح الباب أمام قيام دولة قادرة على احتكار قرار السلم والحرب.
 
إلاّ أن مستقبل هذا الملف يبقى مرتبطاً بما ستنتجه التسويات الإقليمية، وبقدرة اللبنانيين على التوصل إلى رؤية وطنية مشتركة حول مفهوم الدولة والسيادة والأمن. فالقضايا الكبرى لا تُحسم بالمقارنات، بل بالحوار، وبالوقائع التي تفرضها التحولات على الأرض.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل يغيّر "اتفاق لبنان" حسابات ترامب مع إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 14:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإسرائيلي: "حماس" تسعى إلى تطبيق نموذج "حزب الله" في غزّة
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 14:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" هنأ بانتخاب الحية رئيساً للمكتب السياسي لحماس خلفاً للسنوار
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 14:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: نتمنى على السلطة أنّ تراجع حساباتها وتتراجع عن اتفاق "الذل والعار"
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 14:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الشرق الأوسط

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

سنوات من

قطاع غزة

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-08-05
Lebanon24
07:12 | 2026-08-05
Lebanon24
07:10 | 2026-08-05
Lebanon24
07:06 | 2026-08-05
Lebanon24
07:05 | 2026-08-05
Lebanon24
07:02 | 2026-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24