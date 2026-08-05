حسابات "حماس" غير حسابات "حزب الله"

شكّل الحديث عن استعداد حركة " " للدخول في ترتيبات تتعلق بسلاحها، ضمن أي تسوية شاملة، تطوراً سياسياً لافتاً، ليس لأنه يحسم مصير هذا السلاح، بل لأنه يعكس حجم التحولات التي تشهدها المنطقة بعد سنوات طويلة من الصراعات المفتوحة.

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وفي ، أعاد هذا التطور طرح سؤال لم يعد مقتصراً على الأوساط السياسية، بل بات جزءاً من العام ويتمحور حول مدى انعكاس المسار الإقليمي على مقاربة " " لملف سلاحه، أم أن خصوصية الساحة تجعل المقارنة غير دقيقة؟

في رأي بعض المحللين السياسيين أن هناك اختلافات جوهرية بين التجربتين. فـ"حماس" حركة فلسطينية تعمل ضمن سياق يرتبط بالقضية وبالوضع في ، فيما "حزب الله" هو تنظيم لبناني له حضور سياسي وشعبي وعسكري، ويعد نفسه جزءاً من معادلة الردع مع . ولذلك، فإن إسقاط تجربة على أخرى بصورة آلية قد يقود إلى استنتاجات متسرعة.

لكن، في المقابل، لا يمكن تجاهل أن المنطقة تعيش مرحلة إعادة رسم للتوازنات. فالكثير من المسلمات التي حكمت خلال العقدين الماضيين أصبحت موضع مراجعة، سواء بفعل الحروب، أو التفاهمات الإقليمية، أو الضغوط الدولية، أو التحولات في أولويات القوى الكبرى.

ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان "حزب الله" سيكرر تجربة "حماس"، بل ما إذا كانت البيئة السياسية والأمنية الجديدة ستدفع كل الأطراف إلى إعادة النظر في أدواتها وأدوارها.

من به في لبنان أن الدولة، كما بات واضحًا، تضع استعادة احتكارها للسلاح في صلب مشروعها السياسي، انطلاقاً من مبدأ أن أي دولة لا تكتمل سيادتها إلا عندما يكون قرار استخدام القوة محصوراً بمؤسساتها الشرعية. وهذا المبدأ يحظى بتأييد شريحة واسعة من اللبنانيين، لكنه يصطدم في الوقت نفسه بتعقيدات داخلية وإقليمية تجعل الوصول إليه أكثر صعوبة.

وفي المقابل، يؤكد "حزب الله" في مواقفه المعلنة أن أي نقاش في مستقبل سلاحه يرتبط أولاً بانتهاء ، ووقف الاعتداءات، وتوافر ضمانات حقيقية لأمن لبنان. وهذا يعني أن مقاربته تنطلق من اعتبارات تختلف عن تلك التي تحكم أي ساحة أخرى.

لكن الثابت أن المنطقة تتغير بسرعة. وما كان يُعد قبل الثوابت السياسية أو العسكرية، أصبح اليوم جزءاً من النقاش. لذلك، فإن السؤال الذي سيزداد حضوراً في المرحلة المقبلة ليس حول قبول "حماس" أو رفض "حزب الله"، بل عمّا إذا كانت التحولات الإقليمية ستفرض على جميع القوى إعادة تعريف أدوارها، بما يفتح الباب أمام قيام دولة قادرة على احتكار قرار السلم والحرب.

إلاّ أن مستقبل هذا الملف يبقى مرتبطاً بما ستنتجه التسويات الإقليمية، وبقدرة اللبنانيين على التوصل إلى رؤية وطنية مشتركة حول مفهوم الدولة والسيادة والأمن. فالقضايا الكبرى لا تُحسم بالمقارنات، بل بالحوار، وبالوقائع التي تفرضها التحولات على الأرض.