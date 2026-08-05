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لبنان

"السوق السوداء".. عادت!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-08-2026 | 05:45
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السوق السوداء.. عادت!
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حذر مصدر اقتصادي من خطورة عودة نشاط السوق السوداء في لبنان لاسيما من بوابة "المازوت"، حيث الثغرة المرتبطة بسعر هذه المادة الحيوية ما زالت قائمة ولم تشهد الأسواق حلحلة فعلية لها.
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في الوقت نفسه، أكد مصدر قضائي أنّ العمل مستمر لضبط السوق ومنع الاحتكار، مشدداً على أنه من الممنوع استغلال الناس خصوصاً على صعيد المحروقات التي تشكل عنصراً حيوياً في البلاد.

ومؤخراً، كشفت المعلومات أنّ جهات عديدة باتت تفرض تسعيرتها الخاصة لمادة المازوت بمعزلٍ عن الإجراءات القائمة لضبط السوق، مؤكدة أنّه في اليومين الأخيرين، كانت هناك مساعٍ لزيادة كميات المازوت الموزعة على المحطات، إلا أن هذا الأمر ما زال يصطدمُ بتقنين الشركات لعمليات الوزيع.

وبالتالي، فإن الوضع الحالي على صعيد توافر تلك المادة الحيوية ما زال هشاً بانتظار تحرّك فعليّ يُعيد الأسعار إلى طبيعتها وبالتالي ينسفُ سطوة السوق السوداء.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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