تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اليوم الثاني من مفاوضات روما أفضل من اليوم الأول.. وهذا ما تم بحثه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-08-2026 | 06:40
A-
A+
اليوم الثاني من مفاوضات روما أفضل من اليوم الأول.. وهذا ما تم بحثه
اليوم الثاني من مفاوضات روما أفضل من اليوم الأول.. وهذا ما تم بحثه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد اليوم ثلاثة إجتماعات متوازية ومنفصلة سياسية وعسكرية وحدوديةفي روما بين الوفدين اللبناني والاسرائلي، وبرعاية أميركية.
Advertisement

ففي ملف الحدود استكمل البحث بشكل معمق، حيث عرض الوفد اللبناني كل الوثائق القاطعة من خط الهدنة الى الخط الازرق والواقع الحالي والعرض كان محكما بشهادة أميركية.
أما في المسار العسكري فحصل البحث في المناطق النموذجية عبر شقين: 
- الشق الأول هو عملي بشأن العمل في المنطقتين التجريبتين الحاليتين، خصوصا ان هناك قرى محاذية لفرون وزوطر وإمكانية توسيعها لاستكمال السيطرة عليها. 
- وفي الشق الثاني، تمت جدولة المناطق النموذجية ومنطقتا الخيام وبنت جبيل يتم طرحهما بشكل جدي.

وفي معلومات "لبنان24" أن الجانب الإسرائيلي لم يعلن اي موقف تجاه هاتين المنطقتين لا سلبا ولا ايجابا.

في الشق السياسي تم البحث في الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق والأمور قيد البحث حيث أبدت العديد من الدول استعدادها للقيام بالمهمة.
وقد تم إعادة التأكيد على موقف لبنان لجهة إعادة تجديد وقف إطلاق النار لوقف الخروقات والعمل ضمن المنطقة الجنوبية
وفي المعلومات أيضاً أن الجو اليوم "أفضل" بمراحل من يوم أمس والجانب الأميركي ينقل أجواء إيجابية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر صحفية أن "اليوم الثاني من المفاوضات شهد 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية".

وأوضحت المصادر أنّ "الوفد اللبناني قدّم في ملف الحدود عرضاً معمّقاً مدعّماً بوثائق من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي ونال إشادة أميركية باعتباره عرضاً محكماً". 

وأشارت إلى أن "البحث في المسار العسكري تركز على آلية العمل في المنطقتين التجريبيتين وإمكان توسيعهما إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل بجدية". 

ولفتت إلى أن "الجانب الإسرائيلي لم يعلن أي موقف تجاه المنطقتين التجريبيتين في بنت جبيل والخيام". 
لبنان لا يزال ينتظر جواب المستوى السياسي الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار، اضافة الى ان هناك اليات تقنية يتم وضعها فيما يخص العمل في المناطق النموذجية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
انتهاء اليوم الثاني من جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفود المشاركة في مفاوضات روما الى مقر السفارة الاميركية لاستئناف اليوم الثاني من التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء اليوم الاول من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية في روما
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء اليوم الثاني من جولة المفاوضات السادسة في روما
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المنطقة الجنوبية

الإسرائيلي

بنت جبيل

من اليوم

إسرائيل

لبنان24

الخيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2026-08-05
Lebanon24
12:51 | 2026-08-05
Lebanon24
12:47 | 2026-08-05
Lebanon24
12:22 | 2026-08-05
Lebanon24
12:17 | 2026-08-05
Lebanon24
12:11 | 2026-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24