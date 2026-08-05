اليوم الثاني من مفاوضات روما أفضل من اليوم الأول.. وهذا ما تم بحثه

شهد اليوم ثلاثة إجتماعات متوازية ومنفصلة سياسية وعسكرية وحدوديةفي بين الوفدين اللبناني والاسرائلي، وبرعاية أميركية.

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ففي ملف الحدود استكمل البحث بشكل معمق، حيث عرض الوفد اللبناني كل الوثائق القاطعة من خط الهدنة الى الخط الازرق والواقع الحالي والعرض كان محكما بشهادة أميركية.



أما في المسار العسكري فحصل البحث في المناطق النموذجية عبر شقين: أما في المسار العسكري فحصل البحث في المناطق النموذجية عبر شقين:

- الشق الأول هو عملي بشأن العمل في المنطقتين التجريبتين الحاليتين، خصوصا ان هناك قرى محاذية لفرون وزوطر وإمكانية توسيعها لاستكمال السيطرة عليها.

- وفي الشق الثاني، تمت جدولة المناطق النموذجية ومنطقتا وبنت يتم طرحهما بشكل جدي.



وفي معلومات " " أن الجانب لم يعلن اي موقف تجاه هاتين المنطقتين لا سلبا ولا ايجابا.



في الشق السياسي تم البحث في الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق والأمور قيد البحث حيث أبدت العديد من الدول استعدادها للقيام بالمهمة.

وقد تم إعادة التأكيد على موقف لجهة إعادة تجديد وقف إطلاق النار لوقف الخروقات والعمل ضمن .

وفي المعلومات أيضاً أن الجو اليوم "أفضل" بمراحل من يوم أمس والجانب الأميركي ينقل أجواء إيجابية.

إلى ذلك، ذكرت مصادر صحفية أن "اليوم الثاني من المفاوضات شهد 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية".



وأوضحت المصادر أنّ "الوفد اللبناني قدّم في ملف الحدود عرضاً معمّقاً مدعّماً بوثائق من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي ونال إشادة أميركية باعتباره عرضاً محكماً".



وأشارت إلى أن "البحث في المسار العسكري تركز على آلية العمل في المنطقتين التجريبيتين وإمكان توسيعهما إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل بجدية".



ولفتت إلى أن "الجانب الإسرائيلي لم يعلن أي موقف تجاه المنطقتين التجريبيتين في والخيام".

لبنان لا يزال ينتظر جواب المستوى السياسي الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار، اضافة الى ان هناك اليات تقنية يتم وضعها فيما يخص العمل في المناطق النموذجية.