تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص: الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت أصبحت أقر والدولة هي الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
05-08-2026 | 07:27
A-
A+
مرقص: الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت أصبحت أقر والدولة هي الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان
مرقص: الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت أصبحت أقر والدولة هي الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكّد وزير الإعلام بول مرقص أنّ "العهد الجديد برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون أعاد إلى الدولة اللبنانيّة حضورها"، مشدّداً على أنّ "لا خيار أمام اللبنانيّين سوى الالتفاف حول الدولة ومؤسّساتها لاستعادة السيادة وتحقيق الاستقرار".
 
 
وتطرّق الوزير مرقص في حديث إذاعي "الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت"، مؤكّداً أنّ "هذه المأساة ستبقى محفورة في ذاكرة اللبنانيّين، وأنّ الحقيقة والعدالة أصبحتا اليوم أقرب من أيّ وقت مضى، بعد إزالة العراقيل التي كانت تعوق التحقيقات القضائية خلال السنوات الماضية حسبما صرّح رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الحكومي الأخير".
Advertisement
 
وترقّب "صدور القرار الاتهاميّ خلال أشهر معدودة كحد أقصى، بعد انتهاء النيابة العامّة التمييزيّة من دراسة الملف"، مشيراً إلى أنّ "رئيسيّ الجمهوريّة جوزف عون والحكومة نوّاف سلام يتابعان هذا الملف بشكل مباشر، وأن الدولة ملتزمة كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، دون التدخّل في القضاء الذي يبقى مستقلاً بذاته في اطار فصب السلطات".

وفي الملف الإعلاميّ، كشف الوزير مرقص أنّ "مشروع قانون الإعلام بات في مراحله الأخيرة، قبل إقراره في مجلس النوّاب الذي يعود اليه اقراره ذلك ان دور الوزير هو في الدفع قدماً وايصال الملاحظات الإعلامية"، معتبراً أنّه "سيشكّل نقلة نوعيّة بنسبة تصل إلى 90% في تنظيم القطاع الإعلاميّ"، وقال: "إنّ القانون الجديد يهدف إلى تنظيم عمل وسائل الإعلام التقليديّة والإلكترونيّة،  والى إنشاء هيئة وطنيّة مستقلّة للإعلام، و مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلاميّ، حماية حريّة الإعلام ضمن معايير مهنيّة واضحة، تنظيم عمل المواقع الإلكترونيّة عبر نظام "العلم والخبر"، بما يضمن الشفافيّة ومعرفة الجهة المالكة والمسؤولة عنها".

وأكّد أنّ "بعض الاعتراضات على القانون ينطلق من مصالح ذاتية قد تكون مشروعة، فيما يبقى الهدف الأساسيّ تطوير القطاع الإعلاميّ وتعزيز الثقة به محليّاً ودوليّاً".

وتحدث وزير الإعلام عن "خطّة إصلاح المؤسّسات الإعلاميّة الرسميّة"، مشيراً إلى أنّ "وزارة الإعلام نجحت خلال الأشهر الماضية في: تعيين أوّل مجلس إدارة لتلفزيون لبنان بعد 26 عاماً، وإعادة تفعيل التلفزيون وتحسين إنتاجيّته يعدما أداره الوزير شخصيا، رقمنة أرشيف تلفزيون لبنان وترشيحه ضمن برنامج "ذاكرة العالم" في اليونيسكو، إطلاق الوكالة الوطنية للإعلام بحلّتها الجديدة، وبدء ورشة إصلاح شاملة في إذاعة لبنان".

ولفت إلى "معاناة الإذاعات اللبنانيّة الشرعيّة من التشويش على التردّدات"، مؤكّداً أنّ "الوزارة تتواصل مع الهيئة الناظمة للاتصالات لمعالجة هذه المشكلة"، لافتاً إلى أنّ "إذاعة لبنان نفسها تعاني من التشويش، وأنّ العمل جارٍ لإعادة الأمور إلى نصابها وحماية الترددات القانونيّة".

وتحدّث وزير الإعلام عن "مشاركته الأخيرة في مؤتمر الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة في نيويورك، حيث مثّل لبنان بعد سنوات من الغياب عن العديد من المحافل الدولية"، مؤكّداً أنّ "حضور الدولة اللبنانية على الساحة الدولية ضروريّ لحشد الدعم وتسليط الضوء على حاجات لبنان".


وفي الشأن السياسيّ، أكّد وزير الإعلام أنّ "الدولة اللبنانيّة هي المرجعية الوحيدة لجميع اللبنانيّين"، داعياً مختلف القوى السياسيّة إلى "الالتفاف حول مؤسّسات الدولة وعدم العودة إلى منطق المحاور والانقسامات"، وقال: "إنّ لبنان جرّب خلال العقود الماضية كل أشكال "اللادولة"، وحان الوقت ليكون الاحتكام حصراً إلى المؤسّسات الشرعيّة".

ورأى أنّ "أهداف العهد برئاسة الرئيس عون واضحة، وهي استعادة السيادة، تحرير الأراضي المحتلّة، إعادة الأسرى، عودة الأهالي إلى قراهم، وتحقيق الاستقرار".
 
 
وكشف عن "حملات توعية تنفذها وزارة الإعلام، بالتعاون مع الأمم المتحدة واليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيفيل، بهدف مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين اللبنانيّين".

وحيا رئيس الجمهوريّة، معتبراً أنّ "لبنان دخل مرحلة جديدة بعد سنوات من الفراغ"، متمنياً "أن يلتف اللبنانيّون حول الدولة لإنجاح مسيرة الإصلاح".
 
كذلك، دعا مرقص اللبنانيين في الداخل والاغتراب إلى "تعزيز التضامن والوحدة"، وقال: "كلّما توحد اللبنانيون اقتربوا من تحقيق النتائج التي يتطلعون إليها، فلا بديل عن الدولة، فهي وحدها القادرة على جمع اللبنانيين وبناء مستقبلهم".
مواضيع ذات صلة
سلامة خلال لقاء مجموعة من عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت: التضامن معكم حتى جلاء الحقيقة كاملة
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران إبراهيم في ذكرى تفجير مرفأ بيروت: لنواصل السعي إلى الحقيقة والعدالة
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل قائد الجيش يضع إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكرى انفجار مرفأ بيروت اليوم: توقع صدور القرار الاتهامي قبل نهاية السنة
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الأمم المتحدة

وسائل الإعلام

مجلس الوزراء

اللبنانية

الجمهوري

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2026-08-05
Lebanon24
12:51 | 2026-08-05
Lebanon24
12:47 | 2026-08-05
Lebanon24
12:22 | 2026-08-05
Lebanon24
12:17 | 2026-08-05
Lebanon24
12:11 | 2026-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24