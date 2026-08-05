مركز الوساطة والتحكيم في طرابلس يُعلن بدء مرحلة جديدة لتحويل المدينة إلى مركز قانوني

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وللمناسبة، أكد نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر بصفته رئيساً لمجلس أمناء المركز أن "الإجتماع الأول عقد في إطار التحضير لإطلاق المركز رسمياً"، مشيراً إلى أن "الانطلاقة ستكون في مطلع شهر تشرين الأول المقبل عبر مؤتمر واسع على المستويين اللبناني والعربي، بمشاركة جهات محلية ودولية معنية".وأوضح أن "مجلس الأمناء يضم نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرة القانونية والتنموية والإقتصادية ما يشكل قيمة مضافة للمركز ويعزز قدرته على أداء دوره في ترسيخ ثقافة الوساطة والتحكيم كوسائل حديثة وفعالة لحل النزاعات"، لافتا الى ان "المركز يهدف إلى تسوية والخلافات بوقت أقصر وكلفة أقل مقارنة بالمسار القضائي التقليدي، مع الحفاظ على العلاقات بين الأطراف، ولا سيما في النزاعات المدنية والتجارية والاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويعزز الثقة بالاستثمار".ولفت الى أن "برنامج عمل المركز سيتضمن دورات تدريبية متخصصة في الوساطة والتحكيم، بهدف إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز نشر هذه الثقافة القانونية في لبنان"، وأكد أن "نقابة المحامين تضع كامل إمكاناتها في خدمة المركز"، وأشار إلى "وجود قوانين تحتاج إلى مراسيم تنظيمية لاستكمال تطبيقها"، معرباً عن أمله في أن "تشهد المرحلة المقبلة إحالة بعض القضايا التي تُرفع أمام المحاكم إلى مراكز الوساطة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن وتفعيل دور الوسائل البديلة لفض النزاعات".، أكد مدير المركز عزمي حداد أن "الاجتماع الأول لمجلس الأمناء الجديد مع الهيئة الإدارية، التي شُكلت في عهد نقيب المحامين مروان ضاهر، يشكل الانطلاقة الفعلية لبرنامج عمل المركز ووضع خططه موضع التنفيذ"، وأوضح أن "المركز أنجز مجموعة من الشراكات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية، جرى تثبيت عدد منها عبر اتفاقيات رسمية، فيما لا تزال شراكات أخرى قيد الاستكمال"، مشيراً إلى "إعداد خطة عمل متكاملة تهدف إلى تطوير المركز ليصبح منصة عدالة متخصصة ذات مستوى دولي".وشدد على أن "هذه الرؤية تنسجم مع مرحلة النهوض التي تشهدها مدينة طرابلس والشمال، في ظل المشاريع التنموية والاقتصادية المرتقبة، وفي مقدمتها إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه في القليعات، وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب الدور الحيوي لمعرض رشيد كرامي الدولي"، معتبراً أن "نجاح هذه المشاريع يتطلب توفير بيئة قانونية آمنة تعزز ثقة المستثمرين".وقال: "الهدف الأساسي للمركز هو المساهمة في خلق مناخ من العدالة القانونية الآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يواكب التنمية الاقتصادية ويشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار"، مؤكداً أن "المركز سيعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال منظومة حديثة للوساطة والتحكيم وفق أفضل المعايير".وختم البيان: "بعد جولة على مقر المركز الجديد في نقابة المحامين أجمعت الآراء على أهمية المركز الذي يسعى إلى فض النزاعات بطريقة أسرع وأوفر من الناحية المالية، مما يتيح لكل المرافق والمؤسسات الرسمية التعاون معه من أجل إتمام المهمات بشكل كبير مما يتطلب منا تقديم الدعم الكامل للمركز ومديره المحامي عزمي حداد لما يتمتع به من خبرة واسعة في مجال الوساطة والتحكيم".