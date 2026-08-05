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لبنان

على أوتوستراد غزير... قوى الأمن أوقفت سوريا وهذا ما ضبطته بحوزته

Lebanon 24
05-08-2026 | 08:21
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على أوتوستراد غزير... قوى الأمن أوقفت سوريا وهذا ما ضبطته بحوزته
على أوتوستراد غزير... قوى الأمن أوقفت سوريا وهذا ما ضبطته بحوزته photos 0
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

 في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي كل أنواع الجرائم في المناطق اللبنانيّة كافّة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة في محلة أوتوستراد غزير.
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 بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 03-08-2026، من توقيفه على متن درّاجة آليّة في المحلّة المذكورة، ويُدعى:

ع. ي. (مواليد عام 1998، سوري)

بتفتيشه والدرّاجة، عثر على كمية من المخدرات، ومبلغ ماليّ، على الشكل التالي:

/15/ طبة صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مختومة بالنايلون

/14/ طبة كبيرة الحجم، بداخلها مادة بيضاء مختومة بالنايلون

كيس صغير الحجم، مفتوح، وبداخله كمية من مادة حشيشة الكيف

مبلغ بالدولار الأميركي من فئات متنوّعة، وآخر بالليرة اللبنانيّة

هاتف خلويّ عدد/2/، وجهاز “تابلت”

أُودع مع المضبوطات والدرّاجة الآليّة القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
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