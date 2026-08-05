على أوتوستراد غزير... قوى الأمن أوقفت سوريا وهذا ما ضبطته بحوزته

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي كل أنواع الجرائم في المناطق اللبنانيّة كافّة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة في محلة أوتوستراد .بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 03-08-2026، من توقيفه على متن درّاجة آليّة في المحلّة المذكورة، ويُدعى:ع. ي. (مواليد عام 1998، سوري)بتفتيشه والدرّاجة، عثر على كمية من المخدرات، ومبلغ ماليّ، على الشكل التالي:/15/ طبة صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مختومة بالنايلون/14/ طبة كبيرة الحجم، بداخلها مادة بيضاء مختومة بالنايلونكيس صغير الحجم، مفتوح، وبداخله كمية من مادة حشيشة الكيفمبلغ بالدولار الأميركي من فئات متنوّعة، وآخر بالليرة اللبنانيّةهاتف خلويّ عدد/2/، وجهاز “تابلت”أُودع مع المضبوطات والدرّاجة الآليّة القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.