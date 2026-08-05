علامة: لجنة الشؤون الخارجية ستضع خارطة طريق لتحرك دولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

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وقال علامة بعد الجلسة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية اجتماعًا بحضور وزير المالية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والنواب الأعضاء، وكان على جدول الأعمال دراسة ثلاث اتفاقات قروض، من بينها اتفاقية تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تحويل الطريق باتجاه ، ولم يتم إقرارها اليوم، بعدما طلب النواب حضور مجلس الإنماء والإعمار لشرح المزيد عن طبيعة اتفاقية القرض".وأضاف: "المشروع الثاني هو اتفاقية تمويل تشمل المشروع نفسه، أما الثالث فتعلق باتفاقية قرض ممول من لتغذية شبكات الأمان، ولم يتم إقراره أيضًا، على أن يستكمل البحث فيه الأسبوع المقبل بانتظار مزيد من التقارير التي وعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتزويد اللجنة بها".وأشار إلى أن "اللجنة بحثت أيضًا موضوعًا ذا طابع سياسي"، لافتًا إلى "وجود تمنٍ من أعضاء اللجنة الذين يمثلون معظم الكتل النيابية، مع وحدة موقف بينهم، بشأن الاعتداءات الممنهجة التي تحصل في الجنوب وضرورة أن تقوم لجنة الشؤون الخارجية بمبادرات بشكل أسرع لإيصال الصوت اللبناني إلى المحافل الدولية".وأكد علامة أهمية "استحقاق اليونيفيل وضرورة استمرار وجودها، إضافة إلى دعوة السفراء إلى مجلس النواب للاستماع إلى ما لدى اللجنة، والعمل على التواصل مع البرلمانات الدولية، ومنها والبرلمان الآسيوي واتحاد البرلمانات الدولية، لشرح ما يحصل في الجنوب وخطورة التطورات القائمة".وختم: "كان هناك تمنٍ من أعضاء اللجنة لوضع خارطة طريق، وهذا ما اتفقنا عليه للأسبوع المقبل، بهدف اعتماد عمل ممنهج لمواكبة التطورات، بحيث يكون هناك صوت عالٍ للبنان يدعم عمل الحكومة وينبه إلى خطورة ما يحصل في الجنوب".