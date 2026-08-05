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لبنان

مُباحثات روما تُستكمل غداً... هذه أبرز المعلومات عما جرى بين لبنان وإسرائيل اليوم

Lebanon 24
05-08-2026 | 10:58
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مُباحثات روما تُستكمل غداً... هذه أبرز المعلومات عما جرى بين لبنان وإسرائيل اليوم
مُباحثات روما تُستكمل غداً... هذه أبرز المعلومات عما جرى بين لبنان وإسرائيل اليوم photos 0
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أفادت معلومات صحافية، أنّ المحادثات بين الوفدين اللبنانيّ والإسرائيليّ ستُستكمل غداً عند التاسعة بتوقيت روما، إلا اذا استجدت تطورات ميدانية كبيرة تحول دون ذلك، بينما الاتصالات مستمرّة للتهدئة".
 
 
 
وأضافت المعلومات أنّه "لم يتمّ الإتفاق بعد على الجهة الثالثة المحايدة التي ستُراقب العمل في الجنوب، وثمة بحث في مرحلة إنتقالية سريعة يُستعان فيها بقوات عربية أو دولية أو جهة ما، في حال استغرقت اجراءات تكليف القوات الايطالية وقتاً كبيراً في البرلمان الايطالي لتعديل المهمة، فيما جنوب لبنان لا يحتمل الفراغ مع انتهاء ولاية "اليونيفيل".
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وأشارت إلى أنّه تمّ الإتّفاق على استكمال المنطقتين التجريبيتين في زوطر الغربية وفرون وصريفا الى حين الاتفاق على الـ"Terms and conditions"، أيّ شروط وآلية العمل في المناطق التجريبية، وستوضع خطة شاملة للمراحل التالية".
 
 
وأوضحت أنّ لبنان طالب بأن تكون بنت جبيل والخيام هي المناطق التالية، لكن من دون الحصول على جواب واضح من اسرائيل.
 
 
ولفتت المعلومات إلى أنّ النقاش في موضوع الحدود إيجابيّ، ووضعت المبادئ التي سيرتكز عليها البحث في المراحل اللاحقة انطلاقاً مما كان اتّفق عليه في السابق في البر والبحر كما ان البحث تناول موضوع إعادة الاعمار.
 
 
وفي هذا السياق، قالت مصادر بعبدا إنّ "المسارات الثلاث متقدّمة، والأكثر تقدماً ملف الحدود والبحث تقدم فيه انطلاقاً من الحدود الدولية".
 
 
وأشارت إلى "تقدّم نوعي في الملف السياسي لجهة الفريق الثالث الذي سيتولّى التحقق".
 
وبحسب المصادر فإن الوفد اللبناني تطرق الى مسألة التهديد وأوامر الإخلاء في روما انطلاقا من تثبيت وقف إطلاق النار.
كما أن الوفد سيطرح في جولة غد بروما ملف الأسرى.

 
وتابعت المعلومات الصحافيّة أنّه بعد الظهر، تمنى الأميركي على الوفدين وقف التفاوض اليوم، واستكمال المفاوضات غداً، والأرجح لإجراء اتصالات مع الدول التي من الممكن أن تلعب دور دولة مراقبة.
 
وشدّدت مصادر بعبدا على أنّ "التفاوض هو السبيل الوحيد لإيصال طلبات وصوت لبنان وتخفيف حدة ورقعة القصف، ولُوحِظَ تراجع حدّة وجغرافية القصف في لبنان منذ بداية المفاوضات، عكس السابق".
 
 
وختمت قائلة: "في كل جلسة تفاوض يُعيد لبنان طرح إعادة وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع أو 60 يوماً بما في ذلك التوقّف الكلّي للتفجيرات وحركة المسيّرات".
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