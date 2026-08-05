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لبنان

توقيف 3 لبنانيين في صيدا... ما فعلوه بإبنة الـ13 سنة مروّع

Lebanon 24
05-08-2026 | 12:11
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توقيف 3 لبنانيين في صيدا... ما فعلوه بإبنة الـ13 سنة مروّع
توقيف 3 لبنانيين في صيدا... ما فعلوه بإبنة الـ13 سنة مروّع photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على كافة أنواعها، بما فيها الاغتصاب والتحرّش والابتزاز وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف ثلاثة أشخاص وقعت ضحيّة أفعالهم الجرمية فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٣ عامًا.
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بحيث أحيلت إلى مفرزة صيدا القضائية شكوى مقدّمة من ذوي فتاة قاصر ضدّ 3 أشخاص من الجنسية اللبنانية بجرم تحرّش.

باستماع إفادة القاصر، صرّحت بأنّ المدّعى عليه الأوّل عمد إلى إغوائها بعلاقة غرامية، ثمّ قام بابتزازها بصور عارية لها، ودفعها إلى سرقة مبلغ ١٢٠٠ دولار من منزل جدّها وتسليمه له، وبأنّه أرسل الصور العارية إلى المدّعى عليه الثاني الذي ابتزّها بها ليقوم بممارسة الجنس معها عبر استدراجها بطريقة احتيالية إلى إحدى الشقق المستأجرة من المدّعى عليه الثالث، ويقوم بفضّ بكارتها واغتصابها.

بالتحقيق مع المدّعى عليه الأوّل، اعترف بحصول علاقة غرامية مع القاصر، ودفعها إلى سرقة ١٢٠٠ دولار من جدّها، لتسليمه إيّاها، وبأنّه سلّم هاتفه الذي يوجد بداخله صور للقاصر إلى الثاني.

وقد تمّ إبلاغ المدّعى عليهما الثاني والثالث، الحضور إلى مفرزة صيدا القضائية، إلّا أنّهما لم يحضرا وتواريا عن الانظار.

على أثر ذلك، باشرت مفرزة صيدا القضائية إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من تحديد مكان وجودهما في صيدا، وعليه توجّهت دورية من المفرزة وعملت على توقيفهما.

بالتحقيق معهما اعترف الأوّل بممارسة الجنس مع القاصر ١٥ مرّة في الشقّة التي يستأجرها المدّعى عليه الثالث.

وبالتحقيق مع المدّعى عليه الثالث صرّح بأنّه مارس الجنس مع القاصر 3 مرّات بعد انتهاء المدّعى عليه الثاني من ممارسة الجنس معها، وذلك بدون موافقتها، وبطلب من المدّعى عليه الثاني.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
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