بينهم فتيات... إسرائيليون تسللوا إلى لبنان ودعوا إلى الإستيطان (فيديو)

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אירוע חריג בגבול הצפון: 10 נערות ישראליות פרצו את הגבול ללבנון, חיילי צה"ל רודפים אחריהן.
לטענתן בתגובה להפרות של חיזבאללה ובמטרה להתיישב שם. כוחות צה"ל ומשטרה רודפים אחריהן. האירוע מתרחש במקביל לתקיפות צה"ל בדרום לבנון, בתמונה רגע המעצר.👇 pic.twitter.com/ARXFHZegCz
— מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) August 5, 2026
אירוע חריג בגבול הצפון: 10 נערות ישראליות פרצו את הגבול ללבנון, חיילי צה"ל רודפים אחריהן.
לטענתן בתגובה להפרות של חיזבאללה ובמטרה להתיישב שם. כוחות צה"ל ומשטרה רודפים אחריהן. האירוע מתרחש במקביל לתקיפות צה"ל בדרום לבנון, בתמונה רגע המעצר.👇 pic.twitter.com/ARXFHZegCz