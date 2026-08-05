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لبنان

بينهم فتيات... إسرائيليون تسللوا إلى لبنان ودعوا إلى الإستيطان (فيديو)

Lebanon 24
05-08-2026 | 13:39
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بينهم فتيات... إسرائيليون تسللوا إلى لبنان ودعوا إلى الإستيطان (فيديو)
بينهم فتيات... إسرائيليون تسللوا إلى لبنان ودعوا إلى الإستيطان (فيديو) photos 0
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أفاد نشطاء ميدانيون إسرائيليون، أنّ العشرات من الأشخاص شاركوا في عملية تسلل، وعبروا بشكلٍ غير قانوني الحدود مع لبنان.
 
وأشار النشطاء إلى وجود عائلات بين المتسللين، حيث تمّ توقيف إحدى المشاركات في المجموعة بعدما عبرت الجدار الحدودي وهي تحمل طفلًا رضيعًا.

وفي تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت إحدى الفتيات المشاركات في عمليّة التسلل: "نحن هنا في قلب الأراضي اللبنانية بهدف إقامة مستوطنة جديدة. نحن في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيليّ خلال الحرب الأخيرة ولا يزال يرابط فيها". 
 
وأضافت الفتيات: "لا يمكن تحقيق النصر في هذه الحرب من دون الاستقرار والتمدد الاستيطاني في هذه الأرض، وإذا لم نستوطن الآن، فإن كل إنجازات الحرب ستتبدد تمامًا كما حدث في حرب لبنان الأولى والثانية وفي قطاع غزة".
 
 
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