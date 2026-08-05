اجتماع للحكومة الجمعة وهيئة مكتب المجلس تحضّر للجلسة العامة

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يعقد ، الثالثة من بعد ظهر الجمعة، جلسة في القصر ، في بعبدا، لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية، وفق جدول اعمال يتضمن 26 بنداً ابرزها:-مشاريع قوانين من الوزارات بينها مشروع قانون معجل يرمي إلى إنشاء شركة مغفلة تسمى شركة مرفاً (ش.م.ل) .- إقتراح قانون يرمي إلى إنشاء صندوق دعم . مقدم من النواب ، سيزار أبي خليل، سامر التوم، إدكار طرابلسي، نقولا صحناوي، جيمي جبور وأسعد درغام. - - وتوقيع مذكرتي تفاهم مع الخارج.- تعيينات وشؤون وظيفية بينها: مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في ضوء رأي مجلس شورى الدولة رقم ٢٠٢٥/٢٨٤ - ٢٠٢ء تاريخ 5/8/2026.عرض ونقاش مشروع رد الحكومة على طلب الشركة لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت سوليدير المتعلق بتمديد مدة الشركة انطلاقا من توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص.تعويضات لذوي 7 شهداء من الدفاع المدني.قبول هبات.والمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات في الخارج.،دعا هيئة مكتب المجلس، إلى إجتماع في العاشرة والنصف من قبل ظهر الجمعة في عين التينة.وقام وزيرا الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والدفاع ميشال منسى بجولة ميدانية جنوبية شملت بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، للاطلاع على حجم الأضرار التي خلّفها العدوان الاسرائيلي في البنى التحتية والطرق والجسور، ومتابعة الخطوات التنفيذية الرامية إلى إعادة تأهيلها لتمكين الاهالي من العودة والبقاء في أرضهم.في نطاق اخر، كان لافتا البيان الذي صدر عن المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي امس والذي شجب فيه «مواصلة اسرائيل الحاق الاذى بشكل متعمد بالقرى الجنوبية الحدودية من خلال جرف المنازل والمؤسسات وتدمير البنى التحتية وتبديل معالم الاتصالات والسكن الى جانب حرق الاحراج والاشجار المثمرة او اقتلاعها والاستيلاء عليها». وامل بيان المطارنة بوضع حد لهذه الانتهاكات وجعلها اولوية في المحادثات الثلاثية (لبنان، اسرائيل، رعاية اميركية).