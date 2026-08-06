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لبنان

في الجِيّة.. شعبة المعلومات توقف منفذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح

Lebanon 24
06-08-2026 | 03:20
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في الجِيّة.. شعبة المعلومات توقف منفذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح
في الجِيّة.. شعبة المعلومات توقف منفذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح photos 0
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما عمليّات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات، حول قيام شخصَين مجهولَين بتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، وكان آخرها بتاريخ 18-7-2026، حيث نفّذا عمليتَي سلب في بلدة الجِيّة.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، ومن بينهما المدعو:

ن. ح. (مواليد عام ۱۹۹۹، فلسطيني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكّرات عدليّة بجرائم سلب بقوّة السّلاح، نشل، محاولة قتل، أسلحة، “فرض خوّة”، وإطلاق نار

بتاريخ 18-7-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في الجِيّة. وبتفتيشه ضُبِطَ بحوزته سكّين وحبّتان “ترامادول”.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عدّة عمليّات سلب بقوّة السّلاح ونشل في مناطق: الجِيّة والنّاعمة والمدينة الرياضيّة، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف شريكه.
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