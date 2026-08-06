تسلل إلى لبنان ودعوات للاستيطان.. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية عن حركة "أوري تسافون"

Advertisement

وأضافت الصحيفة في مقال ترجمه "": "ادعى الناشطون أنهم ظلوا داخل الأراضي لساعات قبل أن تعثر عليهم السلطات وتنقلهم إلى الشرطة ."ودعت حركة "أوري تسافون" في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تلغرام،إلى إقامة مستوطنات يهودية في .وأشارت الصحيفة إلى ان هذه الحركة سبق أن أعلنت دعمها لمحاولات مواطنين إسرائيليين دخول جنوب والاستقرار فيه.كما وصفت في وقت سابق محاولات الاستيطان في سوريا ولبنان بأنها "خطوات أخلاقية وتاريخية"، تهدف إلى حماية التجمعات السكانية في شمال إسرائيل.وتابعت الصحفة: "جاءت محاولة عبور الحدود، أمس الأربعاء، بعد سلسلة من المحاولات التي قامت بها مجموعة "رواد هباشان" (HaBashan Pioneers) لإقامة مستوطنات يهودية في سوريا.وفي الأسبوع الماضي، احتجز الجيش الإسرائيلي ثلاثة ناشطين إسرائيليين من الحركة بعدما اخترقوا الحدود مع سوريا.وكان تقرير سابق لإذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفاد بأن الناشطين مكثوا داخل الأراضي عدة ساعات قبل أن يعثر عليهم الجيش الإسرائيلي ويخرجهم منها.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه أعاد الناشطين إلى الأراضي الإسرائيلية وسلّمهم إلى الشرطة، مؤكدًا أنه "يدين بشدة" مثل هذه الحوادث لأنها تعطل العمليات العسكرية وتخلق وضعًا خطيرًا لجميع الأطراف المعنية.وأضاف أن هذه الحادثة تمثل المحاولة الرابعة مؤخرًا التي تقوم بها المجموعة لدخول الأراضي السورية.وبحسب الصحيفة، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الشرطة مُطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الناشطين بسبب "المخالفة الجنائية" التي ارتكبوها، موضحًا أن الهدف من الملاحقة القانونية هو ردع أي محاولات مستقبلية لعبور الحدود الشمالية لإسرائيل بصورة غير قانونية.