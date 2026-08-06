تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تسلل إلى لبنان ودعوات للاستيطان.. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية عن حركة "أوري تسافون"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-08-2026 | 03:45
A-
A+
تسلل إلى لبنان ودعوات للاستيطان.. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية عن حركة أوري تسافون
تسلل إلى لبنان ودعوات للاستيطان.. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية عن حركة أوري تسافون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" ان الجيش الإسرائيلي احتجز أمس الأربعاء سبعة عشر ناشطًا مدنيًا من حركة أوري تسافون (Uri Tzafon) وأعادهم إلى إسرائيل بعد عبورهم الحدود إلى لبنان بشكل غير قانوني.
Advertisement
 
وأضافت الصحيفة في مقال ترجمه "لبنان 24": "ادعى الناشطون أنهم ظلوا داخل الأراضي اللبنانية لساعات قبل أن تعثر عليهم السلطات وتنقلهم إلى الشرطة الإسرائيلية."
 
ودعت حركة "أوري تسافون" في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تلغرام،إلى إقامة مستوطنات يهودية في جنوب لبنان.
 
وأشارت الصحيفة إلى ان هذه الحركة سبق أن أعلنت دعمها لمحاولات مواطنين إسرائيليين دخول جنوب سوريا والاستقرار فيه.
 
كما وصفت في وقت سابق محاولات الاستيطان في سوريا ولبنان بأنها "خطوات أخلاقية وتاريخية"، تهدف إلى حماية التجمعات السكانية في شمال إسرائيل.
 
وتابعت الصحفة: "جاءت محاولة عبور الحدود، أمس الأربعاء، بعد سلسلة من المحاولات التي قامت بها مجموعة "رواد هباشان" (HaBashan Pioneers) لإقامة مستوطنات يهودية في سوريا.
 
وفي الأسبوع الماضي، احتجز الجيش الإسرائيلي ثلاثة ناشطين إسرائيليين من الحركة بعدما اخترقوا الحدود مع سوريا.
 
وكان تقرير سابق لإذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفاد بأن الناشطين مكثوا داخل الأراضي السورية عدة ساعات قبل أن يعثر عليهم الجيش الإسرائيلي ويخرجهم منها.
 
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه أعاد الناشطين إلى الأراضي الإسرائيلية وسلّمهم إلى الشرطة، مؤكدًا أنه "يدين بشدة" مثل هذه الحوادث لأنها تعطل العمليات العسكرية وتخلق وضعًا خطيرًا لجميع الأطراف المعنية.
 
وأضاف أن هذه الحادثة تمثل المحاولة الرابعة مؤخرًا التي تقوم بها المجموعة لدخول الأراضي السورية.
 
وبحسب الصحيفة، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الشرطة مُطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الناشطين بسبب "المخالفة الجنائية" التي ارتكبوها، موضحًا أن الهدف من الملاحقة القانونية هو ردع أي محاولات مستقبلية لعبور الحدود الشمالية لإسرائيل بصورة غير قانونية.

 
مواضيع ذات صلة
عن نهج ترامب تجاه إيران.. هذا ما كشفته صحيفة "The Guardian"
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا آخر ما كشفه موقع "أكسيوس" عن المفاوضات بين أميركا وايران
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سيُبلغه ترامب لأردوغان.. صحيفة أميركية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة من تل أبيب: هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

لبنان 24

إسرائيل

السورية

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-08-07
Lebanon24
09:34 | 2026-08-07
Lebanon24
09:17 | 2026-08-07
Lebanon24
09:15 | 2026-08-07
Lebanon24
09:00 | 2026-08-07
Lebanon24
08:57 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24