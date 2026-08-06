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لبنان

بعد موجة الحر.. طقس صيفي اعتيادي يسيطر على لبنان

Lebanon 24
06-08-2026 | 04:20
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بعد موجة الحر.. طقس صيفي اعتيادي يسيطر على لبنان
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يسيطر طقس صيفي معتاد ورطب نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الأحد حيث تعود للارتفاع.
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معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.



تحذير: من ارتفاع موج البحر يوم غد الجمعة وتشكل التيارات المائية خصوصا على السواحل الشمالية.



 -الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:



قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر وتنشط الرياح أحياناً بخاصة شمال البلاد.



الجمعة:



غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل اضافي فوق الجبال ، تنشط الرياح شمالا، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.



السبت:



غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.



الأحد:



قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبسيط في المناطق الداخلية والساحلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.



- الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ، جنوبية ليلاً، سرعتها بين 15 و 30 كم/س. 



-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتباراً من المساء بسبب الضباب. 



-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 80 ٪.



-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.



-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
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