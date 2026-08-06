لقاءات سياسية وانمائية وحقوقية وبلدية في قصر بعبدا

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات عدة تناولت مواضيع سياسية وانمائية وحقوقية وبلدية.

النائب احمد رستم



Advertisement كما تطرق البحث الى التطورات السياسية، حيث أكد النائب رستم دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية والسيادية.



الوزير السابق عصام شرف الدين في هذا السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب احمد رستم الأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة عكار خصوصا، لاسيما مع اقتراب موعد بدء تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات والتدابير الواجب اتخاذها لمواكبة عودة الحركة المدنية الى فيما خص البنى التحتية والمواصلات وغيرها من الحاجات الضرورية.كما تطرق البحث الى التطورات السياسية، حيث أكد النائب رستم دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية والسيادية.

واستقبل الوزير السابق عصام شرف الدين الذي عرض معه مواضيع تهم الصناعيين بهدف تسهيل تصريف انتاجهم الصناعي داخل وخارجه، وفتح أسواق جديدة للمنتجات لاسيما تلك التي تتمتع بمواصفات مميزة بجودتها.

كما تطرق البحث الى مطالب المودعين، حيث عرض الوزير السابق شرف الدين لسلسة اقتراحات في هذا الصدد من شأنها تمكينهم من الحصول على أجزاء من ودائعهم، لتأمين حاجاتهم الصحية والتربوية والاجتماعية.

شبكة مناصرة ضحايا الإرهاب

وعرض رئيس الجمهورية مع الممثلة الإقليمية لمنطقة وشمال افريقيا في شبكة المناصرة لضحايا الإرهاب السيدة اوديت الحلو، لعمل الشبكة في لبنان ودول المنطقة لاسيما لجهة الاطلاع على الواقع الراهن لضحايا الإرهاب ودور الجمعية اللبنانية التي تعنى بهم.

وأشارت السيدة الحلو الى ان اليوم العالمي لضحايا الإرهاب يصادف في 21 آب الجاري، وسيكون مناسبة لعرض أوضاع ضحايا الإرهاب في لبنان، كما سيتم إطلاق منصة خاصة بهم لمواكبتهم على المواقع الالكترونية، وكذلك التنسيق مع الجمعيات الاهلية وتحديد حاجات لبنان في هذا المجال.

ولفتت الى ان مكتب لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع ، يقوم بنشاطات عدة منها مساعدة المرأة في ان تكون ناشطة في ، وتدريب مجموعات من المنضويات في الاسلاك الأمنية والقضائية لتقوية دورهن في هذه الأجهزة.

رئيس بلدية بكاسين

وفي قصر بعبدا، رئيس بلدية بكاسين جوزيف نصر الذي عرض لرئيس الجمهورية أبرز النشاطات والمشاريع التي تقوم بها البلدية، إضافة الى الخطط المستقبلية الرامية الى تعزيز التنمية المحلية.



