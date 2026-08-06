"الوفاء للمقاومة" للسلطة: أوقفوا التفاوض

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أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة اليوم الخميس، بعد اجتماعها الدوري، أنها تستهجن بشدة استمرار السلطة في انتهاج ما وصفته بسياسة الخضوع والاستسلام والتفاوض المذل مع ، معتبرة أن ذلك يجري فيما تواصل إسرائيل القتل والقصف والتجريف والتدمير، وفي ظل استمرار جلسات التفاوض مع ممثليها في روما رغم الخروقات والانتهاكات وعدم الالتزام بموجبات وقف إطلاق النار.واعتبرت الكتلة أن السلطة اعتمدت سياسة التسامح وحسن النية مع إسرائيل رغم ما وصفته بالإجرام بحق البشر والحجر، مشيرة إلى تهديد أهالي المنصوري وإجبارهم على إخلاء بلدتهم، معتبرة ذلك دليلًا إضافيًا على ما وصفته ببؤس خيارات السلطة وعقمها. كما ربطت ذلك بتصريحات السفير الأميركي الأخيرة التي دعت إلى عدم تعليق الآمال على نتائج مفاوضات روما، معتبرة أنها تكشف أهداف الخطة في المماطلة والتسويف.ودعت كتلة الوفاء للمقاومة السلطة إلى حزم أمرها ووقف التفاوض مع إسرائيل، معتبرة أن مسار التنازلات لم يوفر أمنًا أو سلامًا، ولم يجلب للبنان واللبنانيين إلا المزيد من الخسائر والتفريط بالحقوق والسيادة.وفي الشأن الداخلي، أشارت الكتلة إلى تفاقم مظاهر التردي الاقتصادي وتفشي الفساد وتعاظم منطق السمسرات والصفقات وسياسة المحاصصة وتقاسم الجبنة، لا سيما في ما يتعلق بالتعيينات والترقيات والمشاريع الوهمية.وحذرت الكتلة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تسارع التدهور في الأوضاع وصولًا إلى الانهيار الاقتصادي، ما سيرتب آثارًا كارثية على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، خصوصًا على الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود. ودعت إلى مراجعة شاملة للسياسات المالية والضريبية واتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الأزمة وتخفيف معاناة الناس عبر سياسة إنفاق متوازنة ورشيدة.كما أدانت الكتلة استمرار ما وصفته بالعدوان الأميركي ضد الجمهورية الإسلامية في ، معتبرة أن السياسات الأميركية لن تثني إيران عن التمسك بحقوقها في السيادة والاستقلال والتطور العلمي والتكنولوجي ، بما يخدم ازدهارها وتقدم شعبها.كذلك أدانت الكتلة استمرار العدوان على والضفة الغربية، والتنكيل الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن صمود وتمسكهم بحقوقهم وثباتهم في أرضهم يمثل دليلًا على قدرتهم على مواجهة ما وصفته بالإرهاب الإسرائيلي وصنع مستقبل جديد لفلسطين.