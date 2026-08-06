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لبنان

وضع حجر الأساس لكابيلا القديسة ماريا ماكيلير في البحيري

Lebanon 24
06-08-2026 | 11:58
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وضع حجر الأساس لكابيلا القديسة ماريا ماكيلير في البحيري
وضع حجر الأساس لكابيلا القديسة ماريا ماكيلير في البحيري photos 0
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وضع رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف حجر الأساس لبناء كابيلا القديسة ماريا ماكيلير في بلدة البحيري في قضاء زغرتا، لمناسبة عيد تجلّي الرب، بحضور سفير أستراليا في لبنان توم ويلسون، النائب طوني فرنجية، رؤساء بلديات ومخاتير، فاعليات اجتماعية وحشد من أبناء الرعية.

وأقام سويف رتبة مباركة الموقع المخصص لبناء الكابيلا في منطقة وادي جبل أفقا – البحيري، حيث رفع الصلاة ورش المكان بالمياه المقدسة، ثم أزيح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لانطلاق هذا المشروع الروحي.

وعبّر سويف عن فرحه بإقامة هذا الاحتفال في عيد تجلّي الرب، معتبرا أن "اختيار هذا اليوم لوضع حجر الأساس يحمل دلالة روحية عميقة، إذ يدعو المؤمنين إلى أن يترجموا إيمانهم بالصلاة والعمل معا في خدمة الإنسان والكنيسة".

وتوقّف عند سيرة القديسة ماريا ماكيلير، أول قديسة في أستراليا، مشيرا إلى أنها "كرست حياتها للتربية وخدمة العائلات والفقراء، وأسست رهبنة راهبات القديس يوسف للقلب الأقدس، فكانت مثالا حيا للإيمان العامل بالمحبة وخدمة المجتمع".

ولفت إلى أن "تشييد هذه الكابيلا، التي تعد الأولى على اسم القديسة ماريا ماكيلير في لبنان والشرق، يشكل علامة رجاء وانفتاح على قداسة الكنيسة الجامعة، ويعكس غنى الشهادة المسيحية التي تتجاوز الحدود والثقافات".

كما ثمن "روح التعاون التي جمعت أبناء الرعية واللجان الرعوية والنادي والبلدية والمخاتير والعائلات"، موجها "شكرا خاصا إلى السيدين أنطوان وأنيس جبران لتقديمهما الأرض التي سيقام عليها المشروع"، معتبرا أن "هذه المبادرة تجسد روح العطاء والشراكة في بناء الكنيسة".

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