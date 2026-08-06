اتحاد النقل الجوي: للتراجع عن ضريبة الـ 3% على السلع المستوردة

طالب UTA في بيان، "الحكومة بالتراجع الفوري عن ضريبة الثلاثة في المئة على السلع المستوردة"، واصفا هذا الأمر بـ"الجريمة الاجتماعية"، وقال: "بعد وعد من الحكومة بالتراجع عن ضريبة الثلاثة في المئة على السلع المستوردة، والتي تطال تقريبا معظم السلة الاستهلاكية للمواطن اللبناني، ها هي الحكومة تتراجع عن وعدها بالتخفيف عن كاهل المواطن وتمعن بخنقه معيشيا كأن لا يكفي المواطن حربا وتهجيرا ومحو قرى وبلدات من الوجود وارتفاع إيجارات البيوت والمحروقات واشتراكات المولدات حتى رغيف الخبز".